Els dubtes sobre les accions i la quitació de l’IVF a Prensa Ibérica que haurà de dissipar Puig en el parlament valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha contestat als periodistes a Montanejos i a Brussel·les –encara no a València–, s’ha explicat davant el seu Govern en privat i la seua vicepresidenta, Mónica Oltra, ha avalat tots els seus arguments respecte de la propietat de 210 accions valorades en 179.000 euros en el diari Mediterráneo de Castelló (l’1,16% del total) i la quitació de l’Institut Valencià de Finances (IVF) que va beneficiar el grup del mitjana propietat seua.

En boca d’Oltra, el mateix Puig ha anunciat que compareixerà en les Corts Valencianes, encara que no serà a petició pròpia i serà el parlament qui la sol·licite i fixe la data. A la cambra també donarà comptes el director general de l’IVF, que ha demanat anar-hi i que la setmana passada va oferir una roda de premsa per a explicar l’operació de quitació a Zeta que va servir per a perdonar 1,3 milions a Editorial Prensa Ibérica, grup propietari ara del 84,95% de Mediterráneo de Castelló i que ha garantit la supervivència del mitjà en què el president té invertit “tot el seu patrimoni”, com ha revelat el mateix Puig.

La roda de premsa d’Illueca, forçada per Presidència de la Generalitat, va intentar aclarir l’operació de quitació del deute de Grup Zeta, “actiu deteriorat de cobrament dubtós”, segons el director de l’IVF, però va deixar alguns dubtes, sobretot de l’actuació del president de la Generalitat, tenidor d’unes accions que gràcies al decret i a la quitació gaudeixen d’una salut de ferro.

El president de la Generalitat es va interessar per l’operació amb telefonades i converses amb Illueca. “Quants diners se’ns deu, com està la cosa”, diu que li va preguntar el president, cosa a què Illueca va contestar que Zeta “estava malament i té una situació complicada”. Malgrat l’interés per la informació, Illueca assegura que no va rebre cap indicació respecte del que havia de fer el banc públic.

Illueca ha negat que ell i els tècnics de l’IVF saberen que el president tinguera accions en Mediterráneo, el diari de Zeta que utilitzava la impremta de Biar que ha motivat el deute. Llavors, quan el president va preguntar a Illueca, no sabia que la decisió del banc podia afectar els seus interessos? Li ho va dir? Per què no?

“El decret va començar a tramitar-se al setembre del 2018, sis mesos abans que arribara a l’IVF l’oferta de Prensa Ibérica, al febrer del 2019” , va dir Illueca per no vincular el decret de 15 de març que va permetre l’operació. Aquestes dates podrien ser innòcues, però l’operació d’EPI amb Zeta venia conjuminant-se des de fa més d’un any. De fet, els financers del grup que presideix Javier Moll van estar tot el 2018 estudiant els comptes i els deutes de l’hòlding que pretenien comprar.

A més, la banca privada va posar damunt la taula d’Illueca la quitació del 70% molt abans que l’oferta d’EPI fora ferma al febrer del 2018. I el director general de l’IVF es va negar en primera instància a assumir aquesta condonació. Per què en un primer moment l’IVF no va voler acceptar la quitació? Sabia el president de la Generalitat abans de l’aprovació del decret que l’IVF estava enganxat en el deute de Zeta?

Illueca, i la vicepresidenta del Consell, també han defensat que el decret del Govern valencià és genèric i no es va fer ad hoc per beneficiar EPI i directament el diari Mediterráneo. Encara que, de moment, hi ha nombroses dades que fan concloure que en quatre mesos des de l’entrada en vigor de la normativa només s’ha aplicat a la quitació del deute a EPI.

En aquest sentit, el mateix Illueca va explicar que l’acord amb EPI es va segellar abans de l’aprovació del decret. És més, l’única disposició addicional del decret permet a l’IVF usar la norma de manera retroactiva per a operacions en marxa.

És l’operació en què es va beneficiar Mediterráneo l’única que ha necessitat ús d’aquesta disposició addicional? Quantes quitacions ha dut a terme l’IVF amb el decret nou? I en la legislatura? Quants creditors dubtosos han reestructurat el seu deute sense decret? Si n’hi ha, qui són?

De la seua banda, pel que fa a les explicacions sobre l’origen i les accions de Ximo Puig en Mediterráneo, el president ha dit que es van pagar amb la indemnització d’un acomiadament de l’any 1981. Va comprar les 210 accions aquell any o amb el temps ha anat augmentant el seu capital en el mitjà de comunicació? Els accionistes del PSPV en Mediterráneo es van agrupar en Eivisa i van arribar a tindre el 22%, una societat que van vendre al PSOE per una pesseta el 1999 perquè aconseguira fons amb la venda al Grupo Zeta, uns 300 milions de pessetes de l’època. Va cedir Puig alguna de les seues participacions a Eivisa?

El president de la Generalitat no ha amagat mai que era propietari d’accions en el diari Mediterráneo. Ni sent diputat ni sent president. Tampoc que va cobrar dividends, en total més de 60.000 euros els anys 2004, 2005, 2006, 2016 i 2017. Ho va fer també l’any 2018 quan l’operació de condonació de deute ja estava en marxa?