Els contagis i els morts amb coronavirus baixen aquest dimarts: 153 positius i 31 defuncions

La xifra de nous contagiats torna a caure en la Comunitat Valenciana i això tot i l'augment de proves que es venen practicant en els últims dies amb els 86.000 test ràpids aportats pel Govern als quals s'uniran altres 80.000 aquesta mateixa setmana.

Segons ha informat aquest dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, s'han registrat 153 nous positius, 66 menys en les últimes 24 hores, amb el que la xifra total s'eleva a 9.213 en tot el territori valencià. La consellera ha comentat que sense comptar els testa ràpids, cada dia es realitzen entre 1.400 i 1.700 proves PCR, les quals són 100% fiables, però necessiten entre tres i quatre hores per a obtindre els resultats.

També ha baixat el nombre de persones mortes en comptabilitzar-se aquest dimarts 31 morts amb COVID-19, set menys que aquest dilluns, de les quals 19 s'han produït en residències de persones majors. En total han perdut la vida des que va arrancar la crisi 907 persones.

Les altes segueixen en xifres elevades i això permet que la pressió hospitalària continue en descens. Així, en les últimes 24 hores s'han curat 266 persones, 87 més que el dilluns, la qual cosa fa un total de 2.066 pacients recuperats.

Quant a la situació dels hospitals, les persones ingressades en l'actualitat són 1.412, 16 menys en les últimes 24 hores, de les quals 305 estan en les Unitata de Vigilància intensiva (UCI), 11 menys que el dilluns.

El total de sanitaris contagiats des que va arrancar la pandèmia ascendeix a 1.492, cinc més en un dia, un total de 428 han sigut donats ja d'alta, per la qual cosa resten 1.064 en tractament i sense poder exercir la seua labor.

Cinc residències intervingudes a Requena

La Conselleria ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Així, aquest dimarts són 98 els centres amb algun cas actiu, tres menys en les últimes 24 hores.

Fins ara s'han detectat 1.089 positius entre residents, 16 més que aquest dilluns, i 266 entre treballadors, nou més en 24 hores, mentre que han mort 272 residents (19 més).

Hui dia, es troben sota vigilància activa de control sanitari 23 residències en la Comunitat Valenciana: 4 a la província de Castelló, 6 en la d'Alacant i 13 a la província de València.

Barceló ha detallat també els centres que estan sota vigilància activa per departaments de salut. Així, a la província de Castelló hi ha una residència tutelada pel departament de Vinaròs, una altra per l'Hospital General de Castelló i una altra pel de La Plana.

A la província de València, dues residències estan intervingudes pel departament de Sagunt (una pertany a un municipi de Castelló), dos més pel Clínic, quatre per la Fe, cinc pel departament de Requena (la que més casos de coronavirus té per cada 100.000 habitants) i una pel del General.

A Alacant, el departament d'Alcoi compta amb dues residències intervingudes, el de Marina Baixa amb una, el de Sant Joan amb una, el d'Elda amb una i el del General d'Alacant amb una altra.