Els regals d’empresaris i naviliers als directius del Port de València: vins, cava, mistela o corbates

Des de botelles de vi, cava o mistela fins a bombons, bolígrafs, llibres, agendes i fins i tot una corbata.

Aquests són els regals més habituals que ha rebut tant el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, com la resta de la direcció de l’entitat per part de diferents càrrecs públics, empreses i navilieres, tal com publica la seua pàgina web en l’apartat de transparència (llista completa al final de la informació).

Segons el document, entre el 10 de maig de 2016 i el 12 setembre de 2018, la cúpula de l’APV va rebre 362 obsequis, dels quals 117 van ser per al president de l’entitat, Aurelio Martínez. La majoria d’ells es concentren en dates nadalenques.

Alguns procedeixen de companyies amb interessos en la polèmica ampliació nord, el desenvolupament de la qual està pendent del fet que el Govern dictamine si requereix una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que avalue si els canvis introduïts sobre el projecte inicial poden tindre conseqüències sobre el medi ambient.

Per exemple, la naviliera MSC, a la filial de la qual TIL se li pretén adjudicar una concessió per a muntar, equipar i gestionar la futura terminal de l’ampliació nord, va obsequiar Martínez el 23 de desembre de 2016 amb dues botelles de vi, dues de mistela i un power bank. Un any més tard, el 21 de desembre de 2017, va rebre un estoig amb un paquet d’arròs i crema d’arròs i portamines, a més d’una “caixa amb panettone, botella de vi i CD música”. Segons el document, alguns d’aquests productes es van repartir entre el personal de l’APV.

De la seua banda, Boluda Corporación, companyia propietat de l’empresari Vicente Boluda, a qui l’APV va compensar mitjançant una concessió de 35 anys per a construir dues torres d’oficines de 13 pisos a canvi de rescatar la de les drassanes d’Unión Naval que ja no utilitzava i el contracte de la qual expirava el 2027, va obsequiar Martínez amb dues botelles de vi negre el 23 de desembre de 2016 (compartides amb el personal de l’APV) i amb una botella màgnum de vi negre el 21 de desembre de 2017 per a “ús particular”.

Una altra entitat que s’ha manifestat favorable a l’ampliació portuària, com l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) que presideix Boluda mateix, va regalar a Martínez el 23 de desembre de 2016 una corbata per a “ús personal” i un lot de productes artesanals que es van repartir entre la fundació Aportem i el personal de l’APV.

D’altra banda, destaquen també l’“estoig amb dues botelles de vi, formatge, llom, paté i melmelada” regalat el 26 de desembre de 2017 (ús personal), el portallapis gràfic serigrafiat atorgat el 12 de juliol de 2016 (ús personal) i l’“estoig amb botella de vi, botella de cava i productes artesanals nadalencs” (compartit amb el personal) lliurat el 23 de desembre de 2016, tots regals de Noatum Ports.

Segons les directrius de l’APV per a l’acceptació de regals i invitacions, “es consideren atencions emmarcades en els usos habituals i costums socials de cortesia i protocol aquells el valor estimat dels quals no supere un import aproximat a 50 euros, sempre que siguen entregats o rebuts de manera transparent i amb caràcter ocasional”.

També tenen aquesta consideració “els obsequis institucionals o de caràcter protocol·lari que es puguen intercanviar o rebre en l’exercici de funcions públiques o de missions institucionals, així com les atencions emmarcades en actes públics o promocionals” juntament amb “les invitacions a actes de contingut cultural o espectacles públics i les atencions derivades de la participació en un acte públic o visita oficial per raó del càrrec o funció que es detinga, així com de la participació o la presència en ponències, congressos, seminaris i actes similars”.

El mateix codi ètic estableix que, “en el cas que es reba qualsevol regal que no reunisca les característiques esmentades, es retornarà a qui l’haja oferit, juntament amb una carta explicativa considerant aquestes normes, o bé es donaran a una entitat amb finalitats benèfiques o socials en el marc de les accions del projecte Aportem3-Port solidari València, remetent igualment un escrit d’agraïment i indicant-ne la destinació”.

El registre habilitat no inclou el valor estimat de cada regal i tampoc està actualitzat, ja que no consten dades des del 12 de setembre de 2018 fins a l’actualitat.

Registro Regalos Puerto Valencia by eldiario.es on Scribd