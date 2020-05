Els hospitals registren 11 ingressos en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 18 de març

La Comunitat Valenciana ha registrat el dia amb menys ingressos hospitalaris de persones amb coronavirus des del passat 18 de març. En les últimes 24 hores, han sigut 11 les persones que han requerit ingrés en algun dels hospitals valencians, una xifra que manté una tendència descendent i que suposa només el 8% del total de casos confirmats en el dia de hui.

En total, es mantenen hospitalitzades 626 persones en aquests moments. D'elles, 114 es troben en UCI, una xifra que també ha anat reduint-se en les últimes dues setmanes, en concret el 52%.

D'altra banda, s'han donat 7.506 altes de persones amb COVID-19 (59 des de l'actualització d'aquest diumenge), la qual cosa es tradueix en què 6 de cada 10 dels casos diagnosticats s'han curat ja de la malaltia. Per províncies: 1.006 en la de Castelló, 2.801 en la d'Alacant i 3.699 en la de València.

A més, s'han detectat 148 nous casos positius que eleven a 12.834 el total de positius des que va començar la pandèmia. D'ells, 14 es troben a la província de Castelló, 15 en la d'Alacant i 119 en la de València. En aquests moments, es troben actius 4.049 casos, 1 de cada 3 casos diagnosticats.

Per províncies, el nombre total de casos positius és de 1.842 a la província de Castelló, actius 641 (61 hospitalitzats, 15 d'ells en l'UCI), 4.324 a la província d'Alacant, actius 1.071 (172 hospitalitzats i 43 d'ells en l'UCI), i 6.668 a la província de València, actius 2.337 (393 hospitalitzats i 56 d'ells en l'UCI).

Fins a l'actualitat s'han produït un total de 1.279 defuncions en la Comunitat Valenciana, cinc més que aquest diumenge: 195 a la província de Castelló, 452 a l'Alacant i 632 en la de València.

El nombre de professionals de la Sanitat que han rebut ja l'alta són 1.509 persones. El nombre total de positius és de 2.288, dels quals 779 romanen actius en aquest moment (75 a la província de Castelló, 295 en la d'Alacant i 409 a la província de València).

Quant al nombre de proves realitzades per a la detecció de coronavirus, s'han dut a terme un total de 166.508 (122.806 a través de PCR i 43.702 a través de test ràpids).

Situació en residències

De tots els centres que han presentat algun cas positiu per COVID-19, més de la meitat no tenen cap en aquests moments. Hui dia, hi ha casos positius en 76 centres (12 a la província de Castelló, 19 en la d'Alacant i 45 a la província de València).

Fins ara han donat positiu 2.068 persones majors, 662 treballadors i han mort 476 residents, dos més que aquest diumenge.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències en la Comunitat Valenciana: 9 a la província de Castelló, 8 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.