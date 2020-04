Els ingressos en hospitals continuen baixant, malgrat repuntar els contagis i els morts, entre els quals hi ha altres dos sanitaris

En les últimes 24 hores hi ha hagut 212 nous positius (103 més que aquest dimarts) i 52 morts (28 més), però les 241 noves altes (68 més) fa que hi haja 173 ingressats menys en planta i 13 menys en l'UCI

Els ingressos hospitalaris en la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la crisi del coronavirus segueixen en línia descendent per alt ritme de les altes. I això, a pesar que aquest dimecres s'ha produït un repunt en els positius.

També s'ha produït un augment important de morts en les últimes 24 hores, entre els quals figuren altres dos sanitaris, amb els quals ja són quatre en total els que han perdut la vida amb COVID-19.

Aquestes són les conclusions més rellevants que es desprenen de les dades que, com cada dia, ha facilitat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, segons els quals s'han registrat 241 noves altes, 68 més que aquest dimarts, la qual cosa eleva la xifra total de curats a 1.344 en la Comunitat Valenciana.

En el cas dels contagis, s'han registrat 212 nous casos, 103 més que aquest dimarts, segons Barceló per l'augment de proves realitzades, encara que els 86.973 test ràpids que s'han començat a distribuir entre els diferents departaments sanitaris encara no han començat a utilitzar-se. En total s'han produït 7.655 contagis des que l'inici de la crisi.

La consellera ha afegit que en les últimes 24 hores s'han confirmat 52 morts, 28 més que aquest dimarts, la qual cosa suma un total de 724 morts amb COVID-19. Entre els nous morts, hi ha altres dos sanitaris, amb el que ja són quatre els que han perdut la vida. Barceló ha manat les seues condolences a familiars i amics, tant dels sanitaris com de la resta de persones que no han superat la infecció.

Com a conseqüència de totes aquestes dades, les persones ingressades als hospitals valencians són actualment 1.714, és a dir, 173 menys que aquest dimarts. Del total, 371 estan en la Unitat de Cures intensives (UCI), 13 menys en les últimes 24 hores, per la qual cosa l'índex d'ocupació ha descendit entorn del 62%.

El personal sanitari que ha resultat contagiat des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 1.303 empleats, dels quals 202 ja han sigut donat d'altes. Queden per tant 1.001 professionals que no poden en aquests moments exercir la seua activitat.

Situació de les residències

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de gent major de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 103 centres, quatre més en les últimes 24 hores (12 a Castelló, 28 a Alacant i 62 a València).

Fins ara s'han detectat 890 positius entre residents, 53 més que aquest dimarts, i 248 entre treballadors, 21 més en 24 hores, mentre que han mort 218 residents (27 més).

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 12 residències: tres a Castelló, quatre a València i cinc a Alacant.

Barceló ha explicat que ja s'ha iniciat el trasllat de persones majors contagiades de residències que no poden realitzar un aïllament total a altres residències medicalitzades o centres sanitaris, tal com estableix el protocol aprovat recentment.