Els presumptes 'col·locats' de Compromís en Divalterra es neguen a declarar davant el jutge instructor perquè desconeixen de què se'ls acusa

Quatre dels presumptes "col·locats" de Compromís en l'empresa pública Divalterra (antiga Imelsa), gestionada per la Diputació de València, s'han acollit al seu dret a no declarar davant el Jutjat d'Instrucció número 9, que investiga el conegut com a cas Alqueria perquè desconeixen de què se'ls acusa.

Es tracta de Pau Pérez Lledó, Josep Lluís Melero Martí, María Soledad Torija Urbano i Raúl Ibáñez Fos -aquest últim número dos de la llista de Compromís a Silla en els passats comicis municipals-.

Segons consta en el sumari d'aquesta causa, la Udef considera il·lícites les seues contractacions com a personal d'alta direcció en Divalterra, ja que es van realitzar, pel que sembla, sense els preceptius informes jurídics ni financers i, segons la declaració de testimonis, per indicació de Presidència o assessors pròxims.

Segons han informat a EFE fonts judicials, doss d'aquests dos processaments s'han negat a declarar sense donar cap explicació i els altres dos han indicat que no coneixien exactament els fets sobre els quals se'ls investigava.

Fonts de les defenses han assegurat a EFE que la negativa a prestar declaració es fonamenta en què encara queden informes pericials per incorporar al sumari, encara que l'acusació, que exerceix el PP, ha deixat palés el fet que el sumari és perfectament conegut per les parts i en ell consten ja nombrosos informes com el del la IGAE, Hisenda o la Fiscalia, entre altres.

Està pendent encara la incorporació de l'informe policial sobre els telèfons mòbils i ordinadors intervinguts als processaments.

La Udef ha xifrat en prop de dos milions d'euros el cost per a les arques públiques que haguera suposat la contractació, durant tota la legislatura, d'aquestes set persones suposadament col·locades irregularment en la Diputació de València a la tardor de 2015, a raó de 70.000 euros bruts cadascun.

En aquesta causa consten també com imputades sis persones, entre elles l'alcalde d'Ontinyent, exmilitant del PSPV-PSOE i expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

També el seu excap de gabinet, Ricard Gallego; el secretari-lletrat de Divalterra, Jorge Cuerda; l'exassessor Manuel Reguart i els exgerents Xavier Simón Alventosa i Agustina Brines, amb acusacions tots ells de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.