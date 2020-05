Els criteris ‘tècnics’ per a restringir la desescalada en l’àrea de la Ribera: les seues reunions “singulars” i un repunt de casos sospitosos

Entre perplexos i indignats. Així ha deixat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, els alcaldes dels 30 municipis de l’àrea sanitària de la Ribera, l’única que tindria restriccions particulars en cas que el Govern d’Espanya aprove la proposta perquè tota la Comunitat Valenciana passe a la fase 1 de desescalada dilluns que ve 18 de maig. Com li va passar a la Generalitat amb el Ministeri de Sanitat, Barceló ha defensat criteris “tècnics” davant els representants locals, però sense concretar amb dades.

Barceló, que ha anunciat dimecres les restriccions en la roda de premsa matutina, no ha revelat el nom de l’àrea sanitària fins a poder parlar amb els alcaldes i comunicar-los que els seus veïns podran anar recuperant les llibertats de la fase 1, llevat de les reunions de fins a deu persones de diferents famílies, tant en domicilis com en terrasses. En un primer moment la consellera de Sanitat ha defensat que es proposa aquesta mesura específica per la “singularitat” de l’àrea sanitària.

Fonts coneixedores de la decisió asseguren que en la conselleria consideren que el tipus de reunions i menjars que se celebren en aquesta zona que comprén les comarques de la Ribera Alta i la Baixa són diferents de les que es puguen celebrar en l’àrea de Xàtiva-Ontinyent o a la Plana. Un argument que han qüestionat regidors, alcaldes i fins i tot dins de la Conselleria de Sanitat per la poca concreció.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acompanyat de la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha.

L’altre motiu pel qual no es permetran aquestes reunions de fins a deu persones és perquè la Conselleria de Sanitat ha detectat un increment de casos sospitosos de coronavirus que podrien motivar un rebrot perillós en cas que proliferaren aquestes reunions entre amics de diferents famílies.

Fonts consultades per eldiario.es de diversos ajuntaments han explicat que, encara que Barceló no ho ha traslladat als alcaldes, podria haver-hi també deficiències en l’atenció primària de l’àrea sanitària i en la capacitat per a controlar els casos positius i possibles infeccions. En aquest cas, 11 centres de salut donen servei als 30 municipis que depenen de l’hospital de la Ribera, el primer centre privatitzat en l’època del PP que va tornar a la gestió pública l’1 d’abril de 2018 amb el nou Consell d’esquerres.

Els municipis afectats per aquesta restricció específica són Albalat de la Ribera, Alberic, Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Massalavés, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca i Tous. Les forces i cossos de seguretat seran els que hagen de vetlar perquè no hi haja reunions de fins a deu persones en domicilis, segones residències o terrasses de bars i restaurants.

“No ens contesta si hi ha risc sanitari”

Alcaldes i portaveus del PP de la comarca de la Ribera han expressat a través d’una nota de premsa malestar per la proposta de Barceló. Els dirigents populars de la comarca han demanat explicacions al president de la Generalitat, Ximo Puig, “davant una proposta que no se’ns ha consultat en cap moment i de la qual no tenim una explicació lògica i objectiva”.

Així doncs, han lamentat que la consellera s’haja posat en contacte amb els alcaldes del departament de salut “no sols després d’haver pres la decisió de plantejar aquesta excepció al ministeri, sinó després d’anunciar-ho en una compareixença pública davant la premsa”.

“La consellera no dona explicacions, per la qual cosa els representants de la comarca demanem al president Puig que agafe les regnes i done les explicacions que mereixem. Barceló ens comunica una proposta que ja té presa per endavant, en una decisió que considerem allunyada de la lleialtat que hauria de tindre amb els ajuntaments”, han manifestat.

Així doncs, han explicat que han demanat a Barceló “criteris objectius per a entendre-la” i han afegit: “Ens hem quedat sense resposta i, quan li hem preguntat si era per una qüestió de risc sanitari, no ha contestat. Barceló parla de característiques especials que desconeixem i no entenem què hi ha de diferent en aquest departament respecte d’altres”.

El Consell ha remés ja una carta al Govern central en què sol·licita el pas de tota la Comunitat Valenciana a la fase 1 de la desescalada amb dues restriccions, la que afecta l’àrea de la Ribera, i la de retardar també per “prudència” en tot el territori la celebració d’actes culturals a l’aire lliure de menys de 200 persones.