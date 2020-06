Els sindicats de Ford donen suport al pla del Govern, perquè incentiva el mercat interior, però no aborda el repte més important: fabricar bateries

Els sindicats de Ford Almussafes saluden el pla del Govern d’impuls a l’automoció, però demanen més mesures a llarg termini per a transformar el sector, coordinació amb Europa i garanties de manteniment d’ocupacions perquè no es repetisquen tancaments com el de la planta de Nissan a Barcelona.

El programa s’aprova dimarts en el Consell de Ministres i està dotat amb un pressupost de quasi 3.750 milions: 2.690 milions a inversions per a tota la cadena de valor, 415 milions per a R+D+I, 300 milions a la renovació del parc públic, 250 milions per a anar cap a un de més net i 90 milions en formació. Pedro Sánchez ha garantit que naix de la unitat d’un sector molt afectat pel coronavirus.

El pla, que pretén atraure inversions per a l’electrificació de les més de 20 plantes espanyoles, és per als sindicats de Ford bo per a reactivar el mercat intern, però no talla les principals febleses que té el mercat automobilístic espanyol. I n’hi ha prou amb un exemple: Espanya només ha captat el 0,5% de tota la inversió dels fabricants per a vehicles elèctrics davant del 67% d’Alemanya.

Cert és que Ford és una de les que ha anunciat 42 milions al gener d’enguany per a projectes d’electrificació. La majoria d’ells, 24 milions, corresponen a la nova planta que la multinacional de l’oval preveu tindre operativa després de l’estiu amb dues línies, una per a bateries destinades a híbrids convencionals i una altra per a bateries de models endollables.

UGT, sindicat majoritari a la fàbrica valenciana, espera a conéixer el detall del pla, però creu que en principi pot anar “més dirigit a incentivar o reactivar el mercat interior que a apostar per la transformació de la indústria”. Espanya, a parer seu, té una assignatura pendent: implantar la fabricació de bateries.

“A Ford, com a companyia immersa en la reestructuració del seu negoci a Europa, no sé si la pot ajudar el pla, tant de bo sí”, ha asseverat Carlos Fabuel (UGT), president del comité d’empresa de la factoria, en declaracions a Europa Press.

En la mateixa línia, STM Intersindical reclama una resposta ferma que done certitud i tranquil·litat al sector, però sobretot més coordinació internacional, perquè només el 10% de la producció de Ford Almussafes es ven a Espanya. També adverteix que “les declaracions d’abandonar els combustibles fòssils poden fer molt de mal” i confia que la resta dels països de la UE llancen plans similars perquè el mercat es recupere.

CCOO valora positivament el pla per a activar el sector a curt termini i dotar-lo d’eines en el mitjà-llarg, encara que exigeix un compromís de les multinacionals amb el manteniment de l’ocupació. Defensa que “no es poden produir decisions com la de Nissan després d’haver rebut tota mena d’ajudes: no volem que una cosa així es repetisca”.

Per exemple, la Generalitat Valenciana ha destinat 112 milions d’euros a la planta d’Almussafes a través de subvencions per a la innovació.

I CGT, a falta estudiar-ho en profunditat, troba a faltar que les ajudes a les empreses automobilístiques no estiguen supeditades a una garantia de manteniment de les plantilles. Sí que aplaudeix que Espanya incentive la compra i “sobretot” la inversió en vehicles no contaminants.

Ford fabrica ja en la planta d’Almussafes el Kuga PHEV endollable i el 2021 té previst sumar-hi les versions híbrides i endollables del Mondeo i els models híbrids de l’S-Max i el Galaxy.

Un dels problemes principals a què s’enfrontarà la indústria automobilística espanyola és a la captació d’inversions per a fabricació de bateries i cotxes elèctrics, perquè la majoria de les marques estan apostant perquè aquesta divisió es fabrique als seus països d’origen.