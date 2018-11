Els tramvies d’Alacant que van comprar Camps i Zaplana, els més cars d’Europa

Els governs del PP amb Eduardo Zaplana i Francisco Camps van tirar amb pólvora de rei i ara els jutjats –i la Fiscalia Anticorrupció– investiguen si el pagament d’aqueixos tirs van acabar en butxaques alienes. O si podien haver costat menys. Un d’aqueixos casos és el del valor real dels trens que es van adquirir entre els anys 2000 i 2007 i que l’actual Conselleria d’Infraestructures va denunciar que podrien haver-se comprat amb sobrecostos escandalosos.

Eldiario.es ha comparat i ha consultat amb experts l’adquisició d’unitats de trens en aquesta època en què s’evidencia que alguna d’aqueixes partides milionàries seria la més cara d’Europa. És el cas de la compra a l’empresa Alstom el 2003 dels trens per a la línia del tramvia entre Alacant i Benidorm, en què cadascuna de les unitats hauria costat, com a mínim, un milió d’euros més que les adquirides per Renfe i altres governs autonòmics i europeus a diferents companyies.

Unitat per al tramvia d’Alacant que va costar 6,3 milions, 2,4 milions més que una de semblant a Àustria.

El 2003, el Govern valencià va adjudicar a l’empresa Alstom la construcció de nou trens de la sèrie 4100 per 57 milions d’euros, amb un cost per cada unitat de 6.333.000 euros. Les màquines van començar a funcionar el 2007. El 2009, Serveis Ferroviaris de Mallorca –l’empresa pública que gestiona el ferrocarril a les Balears– va adquirir a l’empresa Vossloh sis trens idèntics als comprats per Camps i Zaplana, però per 26.500.000 euros, la qual cosa suposa un cost per a les arques públiques de 4.416.000 per unitat. Quasi dos milions menys.

L’any 2006, ÖBB –la gestora del ferrocarril a Àustria– va adjudicar a l’empresa Bombardier un contracte de 237 milions d’euros per a l’adquisició de 60 trens del model Talent, similar, encara que amb més prestacions que la 4100 que va comprar FGV. En aquest cas, la unitat va eixir a les arques públiques sueques a 3.950.000 euros, 2,4 milions d’euros més barat cada tren.

Unitat de tren adquirida per l’austríaca ÖBB per 3.950.000 euros la unitat, molt més barat que el tramvia d’Alacant.

Aquesta mateixa màquina Talent va ser adquirida per DB a Bombardier, l’empresa pública de ferrocarrils d’Alemanya el 2005. Per 78 trens van abonar 343 milions d’euros, 4.397.435 euros la unitat. La diferència respecte als austríacs es deu a millores tècniques, expliquen fonts del sector.

La mera comparativa entre el preu que va pagar l’Administració valenciana i altres administracions evidencia els sobrecostos assumits. Una màxima que la fiscalia haurà de dirimir en els pròxims mesos i que podria posar en problemes, més si és possible, el govern de Francisco Camps.