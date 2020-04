Els 219 nous contagis eleven a 8.841 el nombre de positius per COVID-19: les morts arriben a 838 després d'altres 38 defuncions

En les últimes 24 hores, o més concretament, entre les 20 hores del dissabte i les 20 hores del diumenge, s'han comptabilitzat en la Comunitat Valenciana 219 nous casos de coronavirus, 38 defuncions i 179 altes, amb el que ja són 2.803 pacients valencians han abandonat els hospitals des de l'inici de la crisi provocada per la COVID-19. El número total de contagiats s'eleva a 8.841 (1.476 d'ells sanitaris), el de morts a 838 i el d'altes a 2.624.

Les dades d'aquest dilluns suposen 44 positius menys que els 263 nous registrats el diumenge i 18 morts més, segons ha indicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Al voltant de la meitat dels morts en les últimes hores (17 de 38) residien en centres de majors, que acumulen quasi un terç de les morts que s'han registrat en la Comunitat Valenciana. "Investigarem aquesta elevada taxa de mortaldat", ha assegurat la consellera a preguntes dels periodistes. En l'actualitat, hi ha 101 residències en les quals hi ha algun cas positiu de coronavirus, i 23 d'aquests centres romanen sota la vigilància de Sanitat (tretze a la província de València, sis en la d'Alacant i quatre en la de Castelló). Són 1.181 els residents que han donat positiu, 276 els morts i 280 treballadors infectats.

Barceló ha precisat que tots els residents que moren en aqueixos centres o a l'hospital de residències que tenen un positiu es comptabilitzen com a positius per COVID-19 encara que no se'ls haja realitzat la prova. En el cas que una persona muira al seu domicili i el metge certifique com a causa possible COVID-19 s'inscriu així en el Registre Civil però aqueixes dades no arriben a Sanitat fins que conclou el tràmit, ha subratllat la titular de Sanitat.

Quant als hospitalitzats, hi ha 1.428 persones ingressades, 19 menys que aquest diumenge, de les quals 316 segueixen en les unitats de cures intensives (UCI) -158 a València, 120 a Alacant i 28 a Castelló-, mentre que hi ha onze professionals sanitaris que han donat positiu en l'últim balanç, la qual cosa eleva el total a 1.487 treballadors contagiats. Les proves que han donat un resultat negatiu fins al moment són 29.894.

Fins al dia de hui, 2.366 professionals de la Sanitat s'han inscrit en la borsa de treball habilitada per la Conselleria de Sanitat perquè personal mèdic i d'infermeria jubilat amb edats fins als 70 anys i personal facultatiu que encara no té especialitat puguen ajudar a combatre el coronavirus: metges jubilats menors de 70 anys, 104; graduats en medicina sense especialitat, 1.042; graduats en infermeria, 1.166; personal d'infermeria jubilat amb menys de 70 anys, 54.

Barceló també s'ha referit a l'ús dels 87.000 tests ràpids enviats pel Govern per a explicar que s'estan fent "a bon ritme" i ha indicat que no sap encara quants del milió anunciat per Moncloa arribaran a la Comunitat Valenciana ni quan el faran.