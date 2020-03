Els casos actius valencians per coronavirus ascendeixen a 119 després de 21 nous positius

La Comunitat Valenciana ha registrat un augment de 21 casos positius per coronavirus en les últimes 24 hores. 17 dels casos nous s'han donat a la província de València i 4 a Alacant, amb el que el nombre de casos actius es troba en 119.

Per províncies, hi ha registrats 4 casos a la província de Castelló, 85 a València i 30 a Alacant. De tots els positius, hi ha 31 persones ingressades, 60 romanen en el seu domicili i 28 dels 30 afectats en la residència d'ancians es troben en el centre. Dels dos casos restants de la residència, una persona es troba en el seu domicili i una altra ingressada. La directora general de Salut Pública de la Generalitat ha donat positiu i es rastreja amb quantes persones ha estat en contacte des que va presentar símptomes.

Actualment, segons ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, hi ha 4 persones en estat greu i 130 professionals sanitaris en aïllament preventiu. El sistema de Salut Pública valencià ha efectuat 2.200 proves que han donat resultats negatius i el portal web de consultes ha rebut prop de 800.000 visites per a realitzar preguntes o el test diagnòstic online.

Noves mesures

El Govern autonòmic ha aprovat un decret amb noves mesures per a contindre el coronavirus, entre les quals s'autoritza el personal sanitari jubilat a reincorporar-se si ho desitgen. S'habilita també una fórmula de contractació perquè els estudiants d'últim curs de Medicina i Infermeria puguen col·laborar en l'atenció sanitària, sempre supervisats per un facultatiu.

Mobilitat dels ciutadans

Preguntada per la preocupació d'alguns sectors sobre l'arribada de turistes o ciutadans amb segona residència en la Comunitat Valenciana, donat el tancament de centres en comunitats com Madrid, Barceló ha expressat que es traslladen les mateixes recomanacions a tots els ciutadans.

"No correspon a la Generalitat [prendre aqueixes mesures], hi ha lliure circulació de persones. Les recomanacions són per a tots els ciutadans, vinguen d'on vinguen. Demanem a tots els ciutadans que romanguen en el seu domicili, però si venen de zones de risc, demanem en nom de la cultura del respecte que romanguen en el seu domicili", ha indicat.