Els metges valencians d’atenció primària recuperen l’activitat prèvia a la crisi i tenen por d’una sobrecàrrega de faena

L’atenció primària s’ha convertit en el dic de contenció davant possibles rebrots de coronavirus després de superar-se el perill de saturació als hospitals valencians.

No obstant això, els centres de salut i els ambulatoris han de multiplicar ara les seues funcions, ja que, a més de la tasca que han d’exercir en la detecció de casos sospitosos de COVID-19, en la realització de proves PCR a tots ells i en el seguiment dels seus possibles contactes per a frenar la transmissió comunitària, comencen a recuperar l’atenció habitual a la resta dels pacients.

Així ho adverteix el president de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària a la Comunitat Valenciana, Vicente Gassull, que ha advertit que aquest increment d’atencions pot derivar en una saturació excessiva del personal.

Segons explica, durant els pitjors moments de la pandèmia “hi havia bastant por d’assistir als centres de salut, els pacients quasi ni telefonaven per demanar cita, però a mesura que ha passat el temps, com és normal sobretot amb persones amb patologies cròniques, els pacients tornen a demanar consultes presencials”.

A aquests pacients se sumen els que ja han passat la COVID-19 i tenen seqüeles o els que han patit alteracions com a conseqüència del confinament: “Estan augmentant les consultes derivades de problemes sociolaborals, com per exemple ansietat, insomni o depressió”.

A tall de prevenció, comenta que actualment estan tancades les agendes per a demanar atenció presencial amb l’objectiu que no hi haja un excés de persones en les sales d’espera. Així doncs, els pacients que telefonen o acudeixen a l’ambulatori hi deixen les dades i des del centre mateix els telefonen per conéixer el motiu de la consulta: “Si és un tema administratiu que es pot resoldre a distància, se soluciona, i si requereix una atenció presencial, se li dona cita sense problemes”.

De la seua banda, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han vingut informant que en les pròximes setmanes es procedirà a la contractació progressiva de 1.210 professionals per a l’atenció primària que vindran a alliberar els metges i les infermeres de la part administrativa de les faenes de detecció de sospitosos de COVID-19, amb l’objectiu que puguen desenvolupar la seua tasca habitual d’atenció al pacient, i també la realització de PCR. Actualment estan fent-se proves al 78% dels sospitosos.

En concret s’incorporaran 600 professionals d’infermeria, 334 auxiliars d’administració, 185 zeladors i zeladores i 91 tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria. La seua tasca es prolongarà com a mínim durant sis mesos.