Els voluntaris comparteixen la seua experiència en el Dreamhack: “He treballat 8 hores sense parar”

Alguns voluntaris del Dreamhack a València han carregat contra el festival en xarxes socials per les condicions de la seua faena en el festival. En algunes comunitats gamers i fòrums com Menéame s’ha obert el debat sobre la voluntarietat dels que acudeixen a aquests esdeveniments a canvi d’entrades i pagament en espècies.

“Tot el meu suport als qui denuncien els pocavergonyes”, comenta un participant en Twitter animant els voluntaris, mentre que uns altres expliquen que és una pràctica bastant habitual en el sector, com ho és en els festivals de música, segons indiquen. “He sigut membre de la crew i he treballat huit hores sense parar”, critica un altre.

Motivada per la denúncia d’un sindicat, Treball ha dut a terme una inspecció en Fira València durant l’esdeveniment més gran d’eSports a l’Estat Espanyol per saber si aquests voluntaris fan funcions de treballadors sense donar-los d’alta en la Seguretat Social, com exigeix la legislació vigent.

L’organització afirma que la crew és una comunitat de 90 persones que autogestiona la zona LAN, l’origen de la qual ve de la Campus Party i que fan tasques de dinamització i control de participació d’aquesta zona de l’esdeveniment.

Un dels treballadors de l’edició del 2014 conta que va fer faenes en el festival durant tres dies per 150 euros “en negre” que li van abonar en un compte de Paypal com un premi de torneig. “Era dels pocs que cobrava... els voluntaris, ni això. Tot per la cara, fent guàrdies de nit a canvi de Monsters”, conta Pau. “Jo era dels pocs privilegiats, perquè em pagaven l’hotel i cobrava 50 euros per dia”, afig.

A ver si ahora que la cosa es más popular y mainstream que nunca la gente se da cuenta de una vez por todas. Ya hubiesemos querido tu y yo cuando empezamos. — Juan José (@elhombrepajaro) 16 de julio de 2018

Esto está pasando en los eSports en su gran mayoría, pero también en otros sectores donde se ve incluso mal cobrar porqué te guste diseñar.... — Álvaro Martín (@AlvaroMKN) 16 de julio de 2018

Pero si la crew está explotada, el tema no es que no se reconozca su trabajo... es que no lo hacéis vosotros!!! Me parece impresionante que consideréis a la crew como “un gasto que asumís” como si les hiciérais un favor... haced el favor de pagarles como se merecen por dios... — Miguel Benito (@miguelbg99) 16 de julio de 2018

Gracias por defendernos, la experiencia es buena, pero no hemos firmado NADA, ni si quiera riesgo laborables, controlando accesos y registrando mochilas. — J.Herrero™ (@joseherrero99) 16 de julio de 2018

L’empresa ha emés un comunicat en què afirma que, si eliminara la crew, “el cost associat a les tasques que duen a terme en la LAN es reduiria en un 50%, cosa que suposaria un 1% del cost total de producció del festival”, però que es mantenen en el seu model: “Estem encantats d’assumir aqueix cost extra, perquè considerem que l’experiència crew és d’un gran valor per als seus participants”, manté l’organització.

En el mateix text, publicat a través de les seues xarxes socials, l’empresa Encom Games explica que són 16 els treballadors que la formen en la seua filial espanyola i més de 100 comptant la marca sueca. Segons els comptes depositats en el Registre Mercantil, l’empresa té un treballador fix i dos més no fixos, en dades del 2017. Els mateixos comptes indiquen que la despesa de personal va ser de 66.513 euros aquest any.

Durant el festival, Encom Games explica que ha donat faena a prop de 350 persones entre seguretat, neteja, muntatge d’escenaris, estands o hostesses. L’empresa va rebre el 2013 un préstec de 100.000 euros de l’IVF (Institut Valencià de Finances) i enguany ha rebut de l’Ajuntament de València, a través de la Unitat de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme, 14.500 euros –15.950 comptant l’IVA– en un contracte de patrocini. El portal d’ocupació València Activa, on aquesta empresa s’integra a través de l’associació Avepe –associació valenciana d’eSports– va tindre un estand per a promocionar les seues activitats.