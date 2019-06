“Em condemnen a abonar 270 euros i a deixar el pis de Bankia en què visc per no estar al carrer amb els meus tres fills”

"Vam viure nou anys llogats en un pis en el barri de la Fontsanta i pagàvem 300 euros, però la propietària va morir i la seua filla va decidir vendre el pis; a partir d’això van començar tots els problemes".

Aquesta situació, que pot resultar tan quotidiana, ha portat Narcisa, veïna de València, el seu marit i els seus tres fills de 3, 4 i 7 anys a una situació límit predominada per l’angoixa que els genera no saber si tindran un sostre per a dormir el dia de demà.

Segons va relatar dimecres acompanyada per membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) abans de reunir-se amb el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, quan a la fi del passat mes de novembre es va produir la venda del que havia sigut el seu habitatge, immediatament es van posar a buscar opcions.

"Una veïna ens va dir que uns estrangers llogaven un habitatge molt a prop; ens van donar les claus i els vam abonar 200 euros del primer mes, però al següent, que se suposava que havíem de signar el contracte, ja no van aparéixer", va explicar.

Al cap de pocs dies, els van deixar una nota a la porta de casa amb un telèfon de contacte: "Era la policia, volien saber qui érem els que estàvem en aqueixa casa, ja que estava embargada i era propietat de Bankia".

El següent que els va arribar va ser una denúncia per la qual van passar pel jutjat. La sentència els condemna a una multa de 3 euros per dia durant tres mesos (270 euros) i a abandonar el pis per un delicte d’usurpació: "Vam proposar que ens posaren un lloguer social, però s’hi van negar", va lamentar.

Segons Narcisa, ara estan esperant que els notifiquen la data de llançament, és a dir, del desnonament. El futur és certament desesperançador. Tan sols compten amb els 392 euros de pensió que cobra el seu marit, amb una discapacitat del 75%, mentre ella també té reconeguda una invalidesa del 45%.

Així doncs, només poden fer front "a un lloguer social". El problema és que ni l’Ajuntament de València ni la Generalitat tenen habitatges públics disponibles. De fet, actualment uns 16.000 valencians estan esperant d’un habitatge social davant la bambolla del lloguer.

Malgrat tot, Narcisa demana una solució: "Hem anat a Serveis Socials però no ens han donat una resposta; necessitem ajuda, perquè és una situació greu, és molt dur haver d’explicar als meus fills que no sabem on dormirem el dia de demà".

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, l’any passat es van registrar 59.671 desnonaments en tot l’Estat i 8.073 a la Comunitat Valenciana.