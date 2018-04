La nova televisió valenciana començarà les emissions en proves el 25 d'abril

És una notícia que s'ha fet esperar des que el govern d'Alberto Fabra va tancar Canal 9 al novembre de 2013. Les emissions en proves d'À 'Punt, la nova televisió valenciana, començaran el pròxim 25 d'abril. Així ho ha anunciat aquest dimecres la directora general, Empar Marco, en una compareixença en una comissió de les Corts Valencianes.

Marco ha puntualitzat que aqueixes emissions, similars a les que ja es realitzen en ràdio, serviran per a testar i estabilitzar els nous sistemes d'À Punt Mèdia i que consistiran en programes infantils que ja estan disponibles en el web, promocions de la cadena i alguns continguts reciclats de pilota, concerts i documentals. També s'assajarà amb algun directe.

En tot cas, la directora general ha insistit: "No serà encara la graella d'À Punt, vull que quede clar".

D'altra banda, Marco ha apostat per fer compatible el servei públic amb la no exhibició del maltracte animal. Aqueix ha sigut l'argument que ha exhibit per a justificar en la comissió de les Corts Valencianes que À Punt té intenció d'oferir en el seu moment emissions sobre els bous al carrer, però no sobre la corregudes de bous, ni sobre el bou embolat.

Marco, a la qual interpel·lava el PP arran d'unes declaracions en què es va mostrar contrària a emetre bous en À Punt, ha explicat aquest dimecres: "Cercarem la forma de compatibilitzar la informació sobre festes amb no exhibir maltracte animal".

Segons Marco, el límit té a veure amb el sofriment de l'animal, la mort i la violència. La directora general ha citat l'enquesta d'hàbits que duu a terme el Govern, segons la qual mig milió de valencians acudeixen a espectacles taurins i el dels bous és el tercer espectacle de masses a Espanya. "En À Punt caben totes les sensibilitats", ha comentat. "Informarem de bous al carrer amb respecte a totes les sensibilitats i de manera que la dignitat animal no es veja afectada".