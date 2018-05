Empleats de Crespo Gomar declaren a la UDEF que no van treballar per a les empreses sospitoses de finançar el PSPV

Els treballadors de Crespo Gomar, l'agència investigada pel finançament del PSPV-PSOE, no reconeixen haver treballat per a les empreses a les quals van facturar. Segons un informe de la UDEF, "cap dels treballadors entrevistats va reconèixer haver participat en cap campanya publicitària que tinguera com a destinatari aquestes empreses ni tenia coneixement que cap dels seus companys ho hagueren fet". Les mercantils a les quals va facturar Crespo Gomar van ser Hospimar, Lubasa, Egevasa, Metrovacesa i una filial de Burger King (Quick Meals Ibèrica).

La Policia ha enviat un informe a un jutjat de Benidorm, on s'investiga part del finançament irregular dels socialistes valencians, ressenyant el resultat dels interrogatoris. Els agents van interrogar dissenyadors gràfics, comercials i altres empleats, seleccionats sobre la base de la seua experiència i salari, i van concloure que les citades empreses no havien sigut clients de Crespo Gomar.

La investigació cerca esclarir si va haver-hi empreses, principalment constructores, concessionàries de serveis públics, que abonaren factures del PSPV per treballs presumptament realitzats per l'agència de comunicació d'Alberto Gomar, fill de l'extinent d'alcalde de Gandia. L'empresa va ser adjudicatària de contractes amb els ministeris de Sanitat i Medi Ambient amb el govern de Zapatero.

La declaració dels exempleats xoca amb els arguments d'Egevasa, empresa participada per la Diputació de València. El Comitè Ètic, convocat a proposta d'Esquerra Unida, va donar validesa a dues factures per import de 55.000 i 25.000 euros a l'agència de publicitat, en la qual també treballava José Ramón Tíller, directiu d'Egevasa. El comitè va resoldre que "els serveis van ser pagats i degudament justificats, segons allò manifestat pels responsables que van realitzar aquests encàrrecs" i va concloure que "de la documentació analitzada es conclou que la facturació de la companyia Egevasa amb l'empresa esmentada en els últims 13 anys, de 2005 a 2018, ascendeix a un total de 80.000 euros més IVA".

Els agents de la UDEF van decidir fer un "rastreig discret" de contractes públics adjudicats a aquesta agència i en van trobar set dignes de ser analitzats amb més detall, per a concloure que "en tots els processos d'adjudicació s'havien incomplit reiteradament la legislació aplicable sobre la matèria". Aquestes adjudicacions estan sent investigades en jutjats de Madrid, Benidorm i Gandia.