Enric Morera diu que la investigació al Bloc parteix "d'una denúncia falsa basada en xantatge polític"

L'exsecretari general del Bloc, Enric Morera, considera que la denúncia del PP que relata una suposada trama de finançament irregular en el seu partit i en el PSPV en la campanya electoral del 2007 parteix d'un xantatge polític. El també president de les Corts ha denunciat ser víctima d'un "xantatge" d'una persona de l'entorn de l'exalcalde de Gandia del PP Arturo Torró.

Segons ha relatat Morera, el regidor "volia que li donàrem l'alcaldia a canvi de no fer pública una sèrie de documents" i ell va respondre: "li vaig dir que si tenia una cosa que podia ser rellevant legalment que la traguera perquè no tenim res que amagar". Torró, investigat per quatre causes penals, presumia al final del seu mandat de tenir documentació compromesa per a la formació dels nacionalistes valencians. Fa dos anys, segons el relat de Morera, l'entorn de l'exalcalde va tornar a fer-li xantatge.

Preguntat per què no va denunciar en el seu moment ser víctima d'això, el secretari general del Bloc ha asseverat que ho farà quan el responsable de la investigació li ho requerisca. Morera insisteix en la falsedat de la denúncia i en què es tracta d'una campanya de desprestigi per part del PP i ho emmarca en un context d'acusacions sistemàtiques d'aquest partit. "En la meua vida política he tingut moltes denúncies falses que han acabat en res" ha recordat el dirigent.

El president dels Corts nega rotundament que empreses pagaren les seues despeses electorals. Sí reconeix, com han fet els socialistes, que contractaren a Crespo Gomar perquè s'encarregara d'actes del partit. "Tot es va pagar amb diners del Bloc i fins i tot es va rehipotecar la seu (...). Fins i tot vaig posar la meua casa com a aval", ha defensat. El deute del Bloc, de prop de 200.000 euros, es va cancel·lar el 2010. "És veritat que hem tingut una relació comercial amb aquesta empresa i se li va pagar amb recursos propis del Bloc. Tota la resta forma part del que s'ha d'investigar i aclarir en els jutjats. Jo he rehipotecat la meua casa per a pagar la campanya electoral i negue rotundament qualsevol pagament de qualsevol campanya o acte del Bloc de qualsevol empresa", ha insistit, assenyalant que té la consciència tranquil·la i que posa la mà en el foc pel seu assessor Lluismi Campos, els correus del qual apareixen en la recerca judicial segons El Mundo i que Morera considera falsos. "No hem rebut un euro d'empreses. [A Crespo i Gomar] Els paguem i punt".

Fins ara, segons les informacions publicades, s'investiga si el PSPV i el Bloc van camuflar com a despeses de màrqueting de les campanyes electorals del 2007 donatius d'empreses constructores reproduint el modus operandi sota la lupa en la trama Gürtel.