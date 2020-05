L’Agència Valenciana Antifrau evita que el cas de corrupció d’Enrique Ortiz a Alcoi es tanque en fals i farà l’informe pericial

L’Agència Valenciana Antifrau pot fer informes policials en casos de corrupció. És una cosa que ja ha fet en unes quantes causes i que s’ha oferit a repetir en la investigació a l’empresari Enrique Ortiz per unes obres en el Teatre Calderón d’Alcoi, a la vista que cinc perits s’havien negat a fer aqueix informe. Per això, el titular del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Alcoi reobrirà el cas dels pretesos sobrecostos en les obres de construcció i ampliació del Teatre Calderón durant el mandat de l’alcalde del PP Jorge Sedano (2003-2011) i que tenen com a principal beneficiari Ortiz, condemnat pel finançament il·legal dels populars valencians.

Aquesta decisió del titular del jutjat després que, com va avançar aquest mitjà diumenge passat, es decretara el sobreseïment provisional de les diligències arran de l’informe de la Fiscalia perquè s’havia intentat, sense èxit i fins a cinc vegades, com figura en la interlocutòria d’arxivament, nomenar un perit perquè emetera un informe sobre aquests possibles sobrecostos, xifrats en 1,2 milions d’euros, segons un informe pericial previ encarregat per l’Ajuntament.

El motiu de la reobertura no és altre que l’oferiment de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que dirigeix Joan A. Llinares, de fer el peritatge, un escull judicial que ara es podrà solucionar i que s’havia trobat el jutge des que va iniciar el procediment al març del 2016. Aqueixes dificultats l’havien dut a dictar fa poc que no havia quedat “degudament justificada la perpetració del delicte” d’estafa i falsedat documental a què s’enfrontava Enrique Ortiz, finançador del PP i beneficiari de l’intent de tripijoc del PGOU d’Alacant, com ell mateix va confessar fa un mes en seu judicial.

D’aquesta manera, i segons confirmen fonts de la investigació, el jutge ha acceptat l’oferiment de l’agència adscrita a les Corts Valencianes, l’experiència de la qual en aquesta mena de peritatges ha servit per a detectar el pretés frau de l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, també del PP, en el tripijoc del concurs del Pla Eòlic, pel qual s’investiga si hi hagué blanqueig d’11 milions d’euros en el cas Erial.

El govern local del PSPV-PSOE d’Alcoi va anunciar la setmana passada que havia presentat recurs contra la interlocutòria, ja que considerava que la motivació de l’arxivament “és insuficient i que hi ha prou proves amb les pericials existents per a obrir judici oral, en què es determinaria, tal com se sospita, si les obres del Teatre Calderón van tindre sobrecostos no justificats per més d’un milió d’euros per a les arques municipals”.

Guanyar Alcoi, en el seu escrit d’al·legacions com a acusació particular, va revelar que uns quants dels perits a qui havia recorregut el jutge van al·legar “motius econòmics” per a negar-se a acceptar l’encàrrec, qüestió que no preveu la Llei d’enjudiciament criminal, que ordena que, qui no acudisca a la crida del jutge o es negue a prestar l’informe haurà d’enfrontar-se a pena de presó de tres a sis mesos o multa de 6 a 24 mesos (200 a 5.000 euros) per incórrer en un delicte de l’article 463.1 del Codi Penal.

L’Agència Valenciana Antifrau hi ha intervingut per evitar que la investigació es tancara en fals.