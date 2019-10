Enrique Soriano sobre À Punt: "En absolut podem estar contents amb els índexs d'audiència"

"En absolut estem contents amb els índexs d'audiència. Ningú pot estar content". És una de les valoracions del president del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació en la comissió d'RTVV en el Parlament valencià sobre la situació de la televisió pública.

Enrique Soriano compareix aquest dimecres a petició del PP i Ciutadans per a explicar la situació pressupostària de la corporació pública, on ha negat que l'empresa es trobe en fallida, com apunten alguns partits de l'oposició. "El que hi ha és una despesa. Es gasta el pressupostat en equips, en reformes, personal i continguts", ha explicat Soriano a preguntes de la portaveu del PP, Eva Ortiz. "Tenim goteres, infraestructures que no han funcionat en anys...", ha relatat Soriano per a justificar les despeses.

Respecte a les preguntes del grup de Ciutadans, que a través del seu diputat Fernando Llopis ha qüestionat per les dades d'audiència, el responsable de la Corporació ha reconegut que un 2,9% no és una bona dada. No obstant això, ha recalcat que l'equip de la televisió treballa a adaptar-se als nous formats de consum de mitjans de comunicació, com són les plataformes digitals. Soriano ha reivindicat l'existència de mitjans públics autonòmics: "Necessitem uns mitjans públics on tots els ciutadans accedisquen i se senten representats és necessari en una democràcia".