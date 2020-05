Entitats veïnals i ecologistes fan una crida a la ciutadania per a frenar l’ampliació del port de València

"Estimades veïnes, estimats veïns: Som la Comissió Ciutat-Port, integrada per diverses plataformes veïnals i ecologistes. Com que el port de València no para ni amb la Covid-19, estem portant avant una campanya en defensa del litoral valencià i contra l’expansió de la infraestructura portuària".

Això diu el correu electrònic que, de manera massiva, està enviant la Comissió Ciutat-Port i veïns i veïnes de València i de la comarca de l’Horta amb l’objectiu de donar a conéixer els inconvenients de l’ampliació esmentada, la DIA de la qual data de l’any 2007 i és d’un projecte diferent, a més de mobilitzacions que s’aniran duent a terme ja no sols contra aquest projecte, sinó contra totes les polítiques que no tinguen en compte l’emergència climàtica.

En la missiva, l’entitat formada per col·lectius com la plataforma El litoral per al poble, Per l’Horta, Acció ecologista Agró, Ecologistes en Acció, o l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, recorda que “l’ampliació del port no respecta el medi ambient, ja que afectarà les platges del sud, el Saler i l’Albufera, l’horta d’Alboraia-Meliana, i pobles del voltant de la V-30, i provocarà la fragmentació d’hàbitats.

A més, afirmen que “l’ampliació no respecta la nostra salut per la contaminació de l’aire, de soroll, de pols, a més de la deterioració de la qualitat visual i ambiental del nostre entorn”.

Finalment, asseguren que el projecte “no respecta la nostra societat ni l’economia”, perquè volen invertir “milers de milions d’euros per a benefici d’una empresa privada, que donarien més rendiment social, però també econòmic, invertits en transport públic, rehabilitació d’habitatges i adaptació de pobles i ciutats al canvi climàtic”.

En el correu, la Comissió Ciutat-Port habilita tres canals per a difondre tota la documentació sobre el projecte, així com futures mobilitzacions. Així doncs, han creat la pàgina de Facebook ‘No a l’ampliació del port de València’, el canal Telegram -Port+València i la pàgina web València Saludable.

Precisament, divendres es reuneix el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), encara que entre els punts de l’ordre del dia no figura l’adjudicació de la concessió de la futura terminal a la companyia TIL, filial d’MSC, un tràmit que estava previst per al mes de març i que va quedar paralitzat per la crisi del coronavirus.