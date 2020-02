Escola Valenciana denúncia davant el Síndic de Greuges la "situació excepcional" del valencià a les comarques del sud

Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua ha presentat aquesta setmana davant el Síndic de Greuges el seu 'Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2019' i ha manifestat la seua preocupació per la "situació excepcional" del valencià a les comarques del sud d'Alacant.

L'entitat cívica ha reclamat al Síndic de Greuges que actue d'ofici davant els casos de vulneracions lingüístiques que asseguren pateixen els valencianoparlants: "Aquest fet suposa un incompliment sistemàtic de l'estatut bàsic de l'empleat públic, que estableix en el seu article 54.11 que el funcionari 'ha de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite sempre que siga oficial en el territori'".

Natxo Badenes, president d'Escola Valenciana, exigeix que totes les persones que vulguen treballar en les administracions públiques valencianes han de tindre coneixements de valencià, i insisteix que "només amb la competència lingüística es garanteix el dret de la ciutadania a ser atesa en la seua llengua", per la qual cosa insten al Consell a garantir aquest dret mitjançant la inclusió del requisit lingüístic en la llei de la Funció Pública.

A més, i amb l'objectiu de "resoldre el conflicte lingüístic existent", la Federació d'Associacions per la Llengua ha proposat la posada en marxa d'una campanya conjunta amb el Síndic de Greuges i la Universitat d'Alacant per a difondre entre l'alumnat dels centres educatius "valors de convivència i drets lingüístics".

Casos denunciats

Entre les denúncies que es recullen en l'informe es troba el fet que la Comunitat Valenciana segueix sense rebre el senyal de cap mitjà de comunicació audiovisual en valencià de la resta de territoris en els quals es parla català (Catalunya o les Balears) o la discriminació en l'Agència Tributària, on "no es pot sol·licitar cita en un idioma cooficial".

Pel que respecta a casos concrets de particulars, l'entitat relata el que li va succeir a una veïna de València a qui la seua metgessa li va dir en el Centre de Salut de Campanar: "No entenc el valencià, així que si vol que l'ajude..."; un policia local que li va dir a un conductor al qual havia parat: "No li entenc, parle'm en espanyol. A Alacant, l'idioma oficial és l'espanyol"; casos similars als recollits en altres poblacions com Elx, Sant Vicent del Raspeig, Vinaròs, Beniparrell, Xàtiva, València...