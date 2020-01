"A mi em parla en espanyol, que som a Espanya": denunciats dos guàrdies civils a València per discriminació lingüística

La Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia contra dos agents de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna per abús i discriminació lingüística, ja que, segons la denúncia, van impedir a dos joves expressar-se en valencià.

Aquesta denúncia, en la qual es reclamen sancions per a tots dos agents, ha sigut presentada davant la Subdelegació del Govern a València i també davant l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, segons ha informat la citada plataforma en un comunicat.

Els fets es van produir el passat 29 de desembre, quan el vehicle en el qual viatjaven quatre persones que es dirigien a un festival de música va ser parat per una patrulla de la Guàrdia Civil durant 40 minuts a l'eixida d'una gasolinera per a practicar un control d'alcoholèmia i consum de drogues.

Segons la denúncia, el conductor del vehicle va donar la bona vesprada a l'agent en valencià i aquest va respondre: "A mi em parla en espanyol, que som a Espanya".

El jove va respondre: "Podem parlar en valencià, perquè som a València", al que l'agent va respondre amb una amenaça: "Si continua parlant-me en valencià, no ens entendrem i m'ho emportaré a la caserna. Em va a parlar en espanyol", sempre segons la versió de Plataforma per la Llengua.

Quan el conductor es va desplaçar fins al cotxe patrulla per a sotmetre's als controls d'alcohol i drogues, els agents li van mantindre aïllat i sense permetre-li agafar una jaqueta, i insistint en l'advertiment: "Si no em parla en espanyol, li portarem a la caserna, necessitaran un intèrpret i se'ls fotrà la festa".

Una de les joves ocupants del cotxe es va dirigir a altres joves que viatjaven en altres vehicles i que esperaven per a sotmetre's als controls, moment en el qual el segon dels guàrdies li va dir que si "incitava" a uns altres a parlar en valencià estarien "obstruint l'autoritat" i "serien portats a una caserna".

'Llei Mordassa'

Aquest agent va comunicar al conductor que si la seua companya "continuava amb aqueixa actitud la detindria per la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a 'llei mordassa'", sempre segons la versió dels denunciants.

Segons ha afirmat Manuel Carceller, portaveu de la Plataforma per la Llengua, "els guàrdies civils van entendre perfectament l'expressió en valencià de les persones retingudes però van considerar un acte de desobediència l'expressió normal en valencià. Són fets que cal considerar com a mostres de prejudici ideològic, impropis d'uns membres d'un cos de seguretat de l'Estat".

"Els guàrdies civils i la resta de les forces de seguretat, per llei, han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que aquest sol·licite, sempre que aquesta siga oficial en el territori", ha agregat.

Segons valoració del portaveu de la Plataforma per la Llengua, "aquest article, encara que no obliga els funcionaris individualment a saber valencià, sí que imposa a l'administració un deure d'organitzar-se, de tal manera que l'atenció en aquesta llengua estiga disponible".

"En tot cas, un treballador públic no té el dret d'exigir a un ciutadà que no parle la seua llengua, quan es tracta d'una llengua oficial, ni pot amenaçar-ho, ni intimidar-ho en un servei per aquesta raó".

L'Agència EFE ha intentat recaptar la versió de la Guàrdia Civil sobre aquests fets, encara que no ha obtingut resposta de moment.