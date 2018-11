Esquerra Unida demana al Botànic que acabe amb les subvencions "a dit" del Gabinet del President

La coordinadora de la formació d'esquerres i diputada provincial veu "totalment incomprensible" que el Gabinet del President dispose d' un milió d'euros per a distribuir de manera discrecional, sense cap tipus de concurs públic. "Mentre que moltes conselleries del Botànic han eliminat o reduït les subvencions nominatives, apostant pel sistema de concurrència competitiva, el Gabinet de Ximo Puig no sols manté sinó que incrementa exponencialment -fins al milió d'euros- la línia que el PP havia creat per a premiar a les associacions afins. Això no és avançar en la regeneració democràtica sinó, tot el contrari, fomentar el clientelisme presidencial", critica Pérez Garijo.

Des de la formació d'esquerres preparen una bateria d'esmenes als Pressupostos de la Generalitat, que presentaran per la via de la participació ciutadana, entre les quals s'inclourà la supressió d'aquesta línia d'ajudes discrecionals. "Esquerra Unida, tant en els Ajuntaments on governa com en els que està en l'oposició, així com en les Diputacions, sempre ha defensat tot el contrari: els processos de lliure concurrència on totes les associacions poden presentar el seu projecte i se'ls donen les subvencions en funció de les seues necessitats i capacitats", destaca Pérez Garijo.

La coordinadora d'EUPV espera que els grups parlamentaris del Botànic reflexionen sobre la necessitat de superar les antigues pràctiques clientelars i acaben amb aquesta "pedrea de subvencions a dit" del Gabinet del President.