Estudi dels usos horaris amb perspectiva de gènere i de les inundacions al Baix Segura, deures dels diputats valencians al gener

Els diputats de les Corts Valencianes tornen a reduir-se les vacances al gener. Des del 2016, primer any complet de legislatura, la Junta de Portaveus acorda habilitar aquest mes de l’any per avançar la faena de les comissions ordinàries i d’estudi de qüestions específiques.

La reunió de dijous passat va fixar el calendari parlamentari i va acordar que els plens arrancaran la primera setmana del mes de febrer –els dies 4 i 5–, però que, com altres anys, es constituiran les comissions aprovades. La proposta aprovada va ser la del PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV i fixa una dotzena de sessions de control, més que l’any 2019. L’any passat sí que va haver-hi ple al gener i l’agenda de plens es va incrementar davant la convocatòria electoral.

Segons aquesta proposta, al gener es constituiran dues comissions noves. D’una banda, una comissió d’estudi sobre el risc d’inundacions al Baix Segura, que enguany ha patit dos temporals (DANA) amb perjudicis ben notables per a la població. Més de 3.000 edificis es van veure afectats en 22 municipis, segons l’informe de danys. La comissió, plantejada per Compromís, inclourà en el pla de treball l’actuació desenvolupada per la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS), a proposta del PP, i la reparació del mal moral als afectats pel temporal de mitjan setembre. La comissió tindrà com a objectiu analitzar com s’ha efectuat la gestió hídrica, territorial i urbanística de les últimes dècades en aquesta comarca, amb atenció especial als riscos d’inundació.

L’altra comissió que arrancarà al gener és la d’estudi dels usos horaris racionals i amb perspectiva de gènere, també a proposta de Compromís. Secundada per PSPV, Unides Podem i Ciutadans, la iniciativa cerca anar més enllà de la corresponsabilitat en les faenes de casa i replantejar uns horaris que permeten “tindre temps per a un mateix”. La diputada Mónica Álvaro, que va plantejar la iniciativa, explicava que els horaris actuals “no ens donen aquest respir”, mentre que Cristina Cabedo (Unides Podem) considerava que “hem arribat a una perversió del sistema tan alta que vivim per a treballar i no treballem per a viure”.

El calendari parlamentari fixa la segona sessió plenària els dies 19 i 20 de febrer. Al març les Corts Valencianes es reuniran el 4 i el 5 i l’11 i el 12, mentre que a l’abril hi haurà ple l’1 i el 2, i el 29 i el 30. Al maig, les sessions plenàries seran 6 i 7; 20 i 21, i 27 i 28. Al juny, els plens seran els dies 10 i 11, i 17 i 18, i al juliol, el ple de les Corts es reunirà els dies 1 i 2. La proposta aprovada per la Junta de Síndics inclou que en la resta dels dies en què no s’han fixat plens es podran ordenar reunions de les comissions.