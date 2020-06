FGV instal·larà en un mes un sistema informàtic per a controlar aforaments en les estacions de metro de València i als trens

Tecnologia punta per a millorar la seguretat en la xarxa de Metrovalència davant de la crisi del coronavirus amb l’objectiu de complir les mesures establides per a l’ús del transport públic durant i després del procés de desescalada.

Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han informat a eldiario.es que en el termini d’un mes es renovarà el sistema informàtic vinculat a les càmeres de seguretat de manera que es podran controlar els aforaments tant en les estacions subterrànies com als trens. En una segona fase el sistema s’aplicarà també a l’interior dels tramvies i el Tram d’Alacant.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va presentar dimecres als ajuntaments l’Estratègia de Mobilitat de la província de València en què s’inclou aquesta mesura.

D’aquesta manera, FGV podrà controlar el nombre màxim de persones que podran pujar en cada estació i limitar així el pas dels viatgers i viatgeres per la línia de validació d’aqueixa estació. Les mateixes fonts han destacat que el sistema no és de reconeixement facial, sinó que el que permet és comptabilitzar embalums.

Així doncs, es treballa en una estimació prèvia de la capacitat de tots i cadascun dels trens de Metrovalència en les condicions actuals, ja que la limitació ve determinada per la capacitat d’ocupació dels trens i no de les andanes de les estacions, en què es recomana distribuir-se al llarg de les andanes i mantindre distància amb altres persones usuàries.

En aquesta primera fase del projecte, que es completarà el mes de juny, es fixen uns límits d’accés a cadascuna de les estacions i per a cada interval al llarg del dia.

En l’actualitat, FGV ja està en condicions de prendre mesures com, per exemple, reforçar la vigilància o emetre missatges per megafonia per a informar les persones usuàries de determinades situacions que comporten la limitació en l’accés a determinats trens o estacions.

Informació i control de viatgers

Per a poder transmetre aquesta informació a les persones usuàries, s’ha previst la instal·lació de pantalles (24 unitats) en els accessos a les estacions més concorregudes de la xarxa, en les quals s’oferirà informació relativa a la superació de l’aforament, de manera que l’usuari puga saber si els passos estan bloquejats o no i en quin interval de temps es desbloquejaran.

Des del 5 de maig passat FGV du a terme comptatges regulars de viatgers i viatgeres mitjançant tècniques de dades massives (big data), amb vista a establir l’adequació d’aforaments, amb una fiabilitat superior al 80%. El pas següent serà la comptabilització mitjançant les càmeres de l’interior de les unitats, amb les quals s’estima obtindre una fiabilitat del 97%.

El control d’accés se suma a les mesures ja aplicades per FGV per a evitar la propagació del coronavirus. Juntament amb l’obligació d’utilitzar màscara en tots els desplaçaments en transport públic, s’ha reforçat el dispositiu de vigilància en col·laboració amb les forces de seguretat.

També l’empresa pública ha recordat a les persones usuàries que disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos a les principals estacions de Metrovalència i Tram d’Alacant.

L’empresa ha recomanat evitar en la mesura de les possibilitats ocupar el corredor central, a fi de permetre el lliure desplaçament interior per a pujar o baixar del tren o del tramvia i, encara que els combois i les instal·lacions d’FGV es desinfecten regularment, llavar-se les mans després d’utilitzar el servei de transport. En les andanes, durant l’espera, cal ocupar els espais buits en tota la longitud per mantindre la màxima separació amb altres persones.

Des d’FGV s’ha explicat també que la compra de títols de transport en les estacions es fa exclusivament amb pagament per targeta de crèdit o en les màquines de venda automàtica i que, temporalment, les gestions d’objectes perduts, reclamacions i suggeriments es poden fer a través de la pàgina web o l’aplicació (descàrrega en Google Play o en Apple Store).