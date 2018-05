Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana investiga desviacions milionàries en maquinària del 2000 al 2007

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ultima una investigació interna sobre l'adquisició d'unitats en els anys 2000, 2004, 2005, 2006 i 2007 per a veure si coincideixen amb l'informe que una auditora va realitzar a instàncies de l'exgerent de l'empresa i que apuntava suposades desviacions milionàries en la compra de maquinària.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha confirmat aquesta investigació interna, per si aqueixes irregularitats pogueren traslladar-se a la Fiscalia, i ha informat en un comunicat que el resultat d'aquesta auditoria es va donar a conèixer al Consell d'Administració en la reunió del passat 28 de març de 2018.

El comunicat de la conselleria arriba després que aquest diumenge el grup parlamentari popular haja demanat la compareixença de la consellera d'Obres Públiques, María José Salvador, i el gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez, per a explicar l'auditoria que apunta a "desviacions escandaloses" en la compra de material mòbil.

Després de conèixer-se per part dels assistents un resum de l'informe d'auditoria amb les excepcions detectades en l'adquisició d'unitats dels citats anys, es va decidir obrir de forma immediata una investigació interna que estudiara i confirmara aqueixes suposades irregularitats per a poder donar trasllat, si així era el cas, a la Fiscalia.

Per a aix es va comunicar a l'actual gerent que aquest estudi intern de les irregularitats en els contractes havia de produir-se en un termini limitat, infromant-ne en el següent Consell d'Administració de l'empresa, que encara no s'ha produït, però que ja està convocat.

Una vegada finalitzada la revisió dels contractes referits i si es confirmen irregularitats es donarà trasllat, per part del Consell d'Administració, tal com es va acordar, a la Fiscalia.

Cal recordar que les adjudicacions a les quals es refereix aquest informe d'auditoria fan referència a l'etapa de Jorge García Bernia i Marisa Gracia com a gerents de FGV, tots dos sota mandat dels anteriors governs del PP.

Per tant , de cap manera, segons el comunicat, la conselleria ha omès la informació de la qual ha tingut coneixement, sinó "tot el contrari", ja que "va exigir immediatament una investigació interna i urgent dels contractes afectats per a donar el trasllat pertinent a l'òrgan fiscal si des de la direcció de FGV es constaten les mateixes irregularitats detectades per l'auditora".

A més, per part dels consellers, es va ordenar a la nova gerència de l'empresa que s'implantaren també de forma immediata les recomanacions que s'aportaven en l'informe de l'auditoria en relació a l'activitat de l'empresa.

En aquesta línia, han fet constar que "de cap manera s'han detectat irregularitats referides a l'actual època de govern".