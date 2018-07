Factures del passat i “col·locats” del present posen en suspens els socialistes valencians

Els últims quatre mesos se li han ennuegat al PSPV-PSOE per dos presumptes casos de corrupció que, amb dotze anys de diferència des de la seua consecució, li han costat la dimissió al president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i té assenyalades persones del cercle més proper al president de la Generalitat, Ximo Puig. Factures de la campanya electoral de 2007 i unes “col·locacions” d’afins al partit mantingudes des del 2015 al 2018 tenen en suspens els socialistes valencians a menys d’un any de les eleccions autonòmiques i municipals.

Els seus socis de Govern de Compromís han eixit més airosos de les derivades del cas Crespo Gomar i de l’operació Alqueria, en què van ser detinguts Rodríguez i cinc persones més, entre les quals hi havia la gerent de l’empresa pública Divalterra nomenada per la coalició, Agustina Brines. La destitució temporal de Brines –abans va presentar la renúncia– i la de Lluismi Campos, mà dreta d’Enric Morera, que ja ha tornat a la seua faena en les Corts, són les dues peces polítiques que s’han cobrat tots dos casos.

Els socialistes defensen que en el cas Crespo Gomar o l’operació Alqueria no hi ha enriquiment personal o finançament il·legal del partit, com sí que n’hi ha en el PP valencià condemnat per aquest delicte per l’Audiència Nacional. A més, recorden les mateixes fonts, aquests processos no tenen res a veure amb els 6,5 milions d’euros del presumpte cobrament de comissions de l’expresident Eduardo Zaplana “enxampats” a Luxemburg en l’operació Erial o els consellers del Govern de Francisco Camps que dormen a la presó pel saqueig de les arques públiques.

La mateixa sentència d’Emarsa confirma que gestors del PP de València van desviar i van gastar 23 milions d’euros dels diners per al tractament de l’aigua en prostitutes, viatges arreu del món o regals de luxe. A més, apunten, en l’actualitat més de la meitat de jutjats d’instrucció de València investiguen casos de corrupció del PP valencià . “Que no ens fiquen a tots en el mateix sac”, es defensen.

El cas Crespo Gomar es va començar a investigar en el Jutjat d’Instrucció número 21 de València arran d’una denúncia inicial del PP davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (Udef) de la policia nacional. L’agència de publicitat que muntava les campanyes del PSPV entre els anys 2002 i 2008 hauria cobrat d’empreses concessionàries de municipis governats pels socialistes els actes de partit. Després d’un any d’investigació i de descartar el finançament irregular perquè el delicte està prescrit, al gener d’enguany la magistrada va derivar la investigació a quatre jutjats, dos de Madrid, un de Gandia i un altre de Benidorm .

En aquesta causa s’ha apuntat el que va ser secretari general del PSPV Ignasi Pla i l’exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, tots dos de la màxima confiança de Ximo Puig, encara que cap dels dos ha estat citat a declarar ni de testimoni ni d’imputat. Si que s’investiga l’exalcalde de Benidorm Agustín Navarro i una vintena de persones que van gestionar dos contractes del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb Crespo Gomar.

Aquesta setmana, el Jutjat d’Instrucció número 43 de Madrid va arxivar la causa pel contracte entre l’agència de referència del PSPV i el Ministeri de Sanitat , del qual era alt càrrec Etelvina Andreu, candidata dels socialistes a Alacant el 2007. Una preocupació menys per al PSOE valencià, que sempre ha defensat que aquesta causa acabarà en no res. Continuen en investigació les altres tres causes sobre un contracte del Ministeri d’Habitatge i els de Gandia i Benidorm.

Falta també per transcendir a l’opinió pública la instrucció que va dur a terme la titular del Jutjat 21 de València que va descartar el finançament irregular perquè està prescrit. La policia nacional si que considera acreditat el delicte . El PP intentarà com a acusació popular que la causa es reactive, per tal com considera que podria haver-hi un altre delicte continuat de malversació en la relació de Crespo Gomar amb el PSPV i els seus ajuntaments que no estaria prescrita. Serà la pròxima batalla que amb tota seguretat es reactivarà després de l’estiu i segons s’acosten les eleccions.

En el PP tenen moltes ganes als socialistes, ja que aquests han sigut acusació popular en casos tan mediàtics com Gürtel, Emarsa o la Fórmula 1. “Nosaltres ens arruïnem portant el PP als tribunals i Compromís i Podem n’han tret el rèdit electoral”, es queixen fonts socialistes.

En el cas Alqueria també sembla que baixa d’intensitat i no solament per l’arribada de l’estiu. Amb la dimissió del president de la Diputació de València, la pressió s’ha reduït molt i, segons avança la investigació, sembla que la causa se circumscriu a la contractació presumptament irregular de càrrecs del partit amb sous d’alta direcció . Una il·legalitat flagrant amb col·locacions escandaloses, però que, com afirmen els mateixos afectats, “denota que podríem haver ficat la pota, però no la mà”.

Crespo Gomar i Alqueria continuaran aguaitant els socialistes i els seus socis de Compromís en els pròxims mesos i seran arma de debat electoral, però, després de les dimissions i destitucions, els socialistes consideren que la resposta ha sigut ràpida i contundent. “Res a veure amb la corrupció del PP valencià”, sentencien.