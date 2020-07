La Fiscalia investiga una denúncia contra la plaça de Bous de València per vendre menys abonaments per a jubilats i quedar-se els beneficis

La Fiscalia ha obert una investigació després d’una denúncia d’un particular contra la plaça de Bous de València per presumptament no estar venent tots els abonaments amb descompte per a jubilats que estipula el conveni marc amb la Diputació de València, un miler de localitats. El ministeri públic ha requerit la documentació a la institució provincial per aclarir aquesta denúncia, en concret la llista d’abonats jubilats i de menors de 20 anys amb descompte i el contracte entre l’empresa que gestiona la plaça del carrer de Xàtiva i la Diputació.

La denúncia inicial l’ha presentada Juan Romero Leiva, un aficionat als bous que ja ha presentat altres denúncies contra la plaça de Bous i l’empresari que la gestiona des de fa sis anys, Producciones Simón Casas. Romero Leiva considera que, a causa, presumptament, de no posar a la venda tots els abonaments amb descomptes del 75%, l’empresari podria estar beneficiant-se de manera il·lícita. Per part seua, la Diputació de València nega la major i considera que l’empresari taurí està traient a la venda tots els passes.

Una denúncia de Romero Leiva davant l’Agència Valenciana Antifrau contra l’opacitat en els sortejos dels abonaments per a jubilats va aconseguir que la plaça de Bous haja hagut d’obrir-los al públic sota la supervisió de dos funcionaris de la Diputació de València.

Per part seua, la institució provincial defensa que altres denúncies presentades per aquest aficionat han acabat en no res. Per exemple, una sobre el fet que la plaça no pagava a la institució el cànon d’ocupació i que “la Intervenció va desmuntar amb un informe”.

En aquesta resolució d’Antifrau també es criticava que la llista aportada per la plaça de Bous sobre els abonaments per a jubilats “no s’acreditava prou”. En aquesta investigació de la Fiscalia es podrà conéixer si les llistes són bones, perquè la Diputació ha tornat a enviar la identitat dels 1.000 abonats que podrien estar beneficiant-se de descomptes importants.

A partir del dilluns 6 de juliol, els afeccionats que van comprar els abonaments per a la fira de Falles poden sol·licitar la devolució en les taquilles de la plaça del carrer de Xàtiva, a València.