La Fiscalia demana l'arxiu de la investigació per les presumptes irregularitats en la construcció del circuit de la Fórmula 1 a València

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat l'arxiu de la causa oberta per les presumptes irregularitats en la construcció del circuit urbà de València, que es va fer amb motiu de la celebració del Gran Premi de València de Fórmula 1, una peça en la qual figura com imputat l'expresident de la Generalitat Francisco Camps al costat d'altres catorze persones.

Segons ha avançat la Cadena Ser, l'escrit del fiscal Pablo Ponce qüestiona les acusacions de l'exsecretari general dels populars valencians Ricardo Costa, en l'origen del procediment, així com també posa objeccions a la investigació i a l'actuació de la jutgessa, a més de considerar que no existeix malversació.

La jutgessa ha incoat procediment abreujat contra Camps, el seu exvicepresident Vicente Rambla i el seu exconseller Mario Flores en entendre que hi ha indicis "suficients, sòlids, raonables i consistents" contra l'expresident com a autor dels delictes continuats de prevaricació, malversació, falsedat documental i suborn i/o tràfic d'influències.

Camps es querellarà contra la jutgessa

L'excap del Consell va comparéixer fa uns dies davant els mitjans per a anunciar una querella contra la titular del jutjat d'Instrucció número 17 de València, que li ha processat -al costat d'uns altres exalts càrrecs del Govern valencià i empresaris- en una causa que Camps veu "purament política". L'expresident va defensar que s'han vist vulnerats els seus drets en aquesta instrucció, al mateix temps que defensava el "cost zero" del circuit per a les arques públiques valencianes.