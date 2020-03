Ford prolonga la paralització de la seua planta a Espanya “unes quantes setmanes” i l’amplia a totes les seues fàbriques a Europa

La companyia automobilística Ford paralitzarà a partir del pròxim dijous, 19 de març, i durant “unes quantes setmanes” les seues plantes de producció de vehicles i motors a Europa per evitar l’expansió del brot de coronavirus. Les plantes en la resta del continent se sumen així a la d’Almussafes, que s’havia avançat després d’haver detectat tres casos i aprofitar el tancament uns quants dies amb motiu de les Falles.

La direcció de Ford a Espanya ha oferit al comité d’empresa la posada en marxa d’un expedient de regulació temporal d’ocupació comptador des de dilluns passat, com estan començant a sol·licitar milers d’empreses a Espanya. El que havia de ser un atur d’una setmana aprofitant les vacances prèvies de Falles es converteix en una paralització indefinida, com en la resta d’Europa.

UGT, que té majoria en el comité d’empresa, havia proposat avançar les vacances de Setmana Santa per completar dues setmanes i no haver de recórrer a l’ERO temporal pel seu impacte psicològic en la plantilla. Sembla que la decisió de la multinacional serà la mateixa que la d’altres grans empreses automobilístiques.

Des d’UGT, el seu portaveu, Carlos Faubel, també president del comité d’empresa, ha lamentat que la seua proposta d’avançament de vacances no haja servit per a solucionar una “situació de gravetat incalculable”.

“Si s’haguera dut a terme, hauria servit per a garantir el 100% dels salaris, la normalitat del cobrament, ja que l’Administració està saturada d’ERTO i també per a assegurar l’èxit del Kuga, clau per al nostre futur”, apunta el sindicat. En tot cas, Faubel espera que l’automobilística no ho aprofite per a “traure avantatge” i defensa que aquest ERTO tinga “les mateixes condicions salarials que els negociats anteriorment”. La direcció ha dit que no tindrà resposta per al complement salarial fins divendres que ve, ha apuntat el líder sindical.

L’ERTO podria afectar unes 9.000 persones que contracta directament la multinacional, però provocarà en cascada que desenes d’empreses proveïdores de la Comunitat Valenciana hagen també de parar part de la seua producció o tota, segons la seua dependència.

“Si bé l’impacte del coronavirus fins ara en les nostres instal·lacions ha sigut limitat, els seus efectes en els nostres empleats, distribuïdors, proveïdors i clients, així com en la societat europea en general, no tenen precedents”, ha assenyalat el president de Ford a Europa, Stuart Rowley.

En un comunicat, Ford ha assegurat que aquesta suspensió pot durar “unes quantes setmanes”, depenent de com es vaja desenvolupant la pandèmia, les restriccions nacionals que siguen imposades i la situació dels proveïdors de components.

D’aquesta manera, l’empresa tancarà les seues factories de Colònia i Saarlouis (Alemanya) així com la seua planta de Craiova (Romania) a partir del pròxim dijous, a les quals se suma la de València ja parada.

Només els empleats essencials, com els de manteniment i els de seguretat, continuaran assistint als seus llocs de treball. A més, la marca continuarà prestant servei de manteniment i taller als vehicles essencials que ho necessiten.

“A causa de l’impacte dramàtic que aquesta crisi està tenint en el mercat europeu i en la indústria de components, juntament amb les accions recents dels països per a restringir tots els viatges llevat dels essencials i el contacte personal, hem decidit parar temporalment les nostres factories principals a Europa continental”, ha afegit Rowley.