Ford tanca la seua planta a Almussafes en detectar tres casos de coronavirus

La planta de Ford a Almussafes (València), l'única de la multinacional estatunidenca a Espanya ha anunciat que tanca des de demà, segons han confirmat fonts del comité d'empresa. El motiu és l'aparició de tres positius per coronavirus en una subcontracta i a la fàbrica principal.

Les mateixes fonts expliquen que els detalls del tancament es fixaran aquest dilluns amb una reunió amb la companyia, però asseguren que el temps de moment podria ser indefinit. En la planta valenciana treballen quasi 10.000 persones, a les quals cal sumar altres 20.000 de la indústria auxiliar.

El tancament de la planta espanyola pilla a Ford en ple llançament del nou Kuga, la qual cosa havia de ser la salvació del negoci a Espanya. A més, en les últimes setmanes l'empresa havia comunicat un ERO d'extinció de 400 ocupacions.

La mesura no ha enxampat per sorpresa al comité d'empresa, perquè el sindicat majoritari UGT ja havia demanat que es paralitzara la fàbrica per la pandèmia. "En una empresa on entren diàriament milers de persones no era difícil saber que acabàrem amb casos positius", explica Carlos Faubel, president del comité d'empresa.