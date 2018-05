Dos imputats clau en la Fórmula 1 van fer negoci amb la seua empresa després de privatitzar part de la Volvo Ocean Race

Dos dels principals imputats pel forat de la Fórmula 1, Nicolás Figueras i Belén Reyero, van treballar en l'empresa pública Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), l'entitat pública que va muntar el Govern de Francisco Camps per als grans esdeveniments i a través de la qual es va abonar el cànon per albergar el Gran Premi celebrat en el circuit urbà entre 2008 i 2012, quan l'empresa privada Valmor creada per a la seua organització es va veure incapaç de generar els seus propis ingressos ja el 2008.

Figueras i Reyero han declarat aquesta setmana davant la jutgessa del cas i han apuntat a l'expresident de la Generalitat, encara que el primer justifica la legalitat de totes les seues actuacions. La confiscació dels seus ordinadors personals per part de la policia ha permès descobrir l'estratègia i l'estructura muntada pel Govern de Camps per a ocultar que l'organització de la Fórmula 1 la va executar i va pagar l'administració pública i no l'empresa privada Valmor com es va pretendre "vendre" des d'un principi. A més, han revelat que el Gran Premi va ser una ruïna per a les arques públiques des del primer any, però no per això es va paralitzar, tot generant un forat econòmic de centenars de milions d'euros.

Però Reyero i Figueras no solament van compartir el seu treball en la *SPTCV assessorant directament a Camps, sinó que vist que el seu futur professional es trontollava després de la fi de la Fórmula 1 l'any 2012 van abandonar l'entitat pública al desembre de 2013. Dos mesos abans, a l'octubre de 2013, havien constituït l'empresa Ruck Consultancy. Un dels primers contractes que va obtenir la seua companyia va ser en 2014 la gestió de la Race Village, l'espai lúdic de l'eixida de la Volvo Ocean Race, un gran esdeveniment que finança la Generalitat i que parteix des del port d'Alacant.

El salt a l'empresa privada no haguera tingut més problemes per a aquesta parella si no fóra perquè la Race Village es gestionava de manera pública fins a 2013 i va ser el mateix Nicolás Figueras el que va impulsar la seua privatització des de la SPTCV quan n'era el director. Reyero i Figueras van acabar quedant-se la gestió privada del servei que era públic i ells mateixos havien privatitzat.

Després de deixar SPTCV, Reyero i Figueras -administradors solidaris de la societat- van ampliar l'objecte social de la seua empresa al febrer de 2014 a "la prestació de serveis per a l'organització del Port d'Eixida de la Volvo Ocean Race" i van començar a gestionar el gran esdeveniment.

L'escàndol sobre aquesta porta giratòria va saltar a mitjan 2016, ja amb un govern autonòmic d'esquerres, després de la denúncia del nou director de la SPTCV, Antonio Rodes, i es va intentar que l'Advocacia de la Generalitat indagara sobre les possibles irregularitats d'aquesta actuació, com a mínim, poc ètica. El que sí que va fer la nova administració va ser retirar a Ruck Consultancy la gestió d'aquest esdeveniment lúdic.

L'impacte que ha tingut aquesta estratègia per a beneficiar-se d'una privatització va motivar a la parella Reyero-Figueras, que seran claus per a l'esclariment del forat de la Fórmula 1, a canviar el nom de la seua companyia a Values To Sport SL. Segons anuncien en la seua pàgina web, són especialistes en l'assessorament estratègic en grans esdeveniments corporatius, en externalització organitzativa i en patrocinis. Això sí, dels seus actuals currículums han esborrat qualsevol referència al seu pas pel sector públic o l'organització de la Fórmula 1 de València. No hi deuen estar gaire orgullosos.