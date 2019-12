El poeta Francisco Brines rep l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana: “Transformar una vida en paraules és un do meravellós”

El poeta Francisco Brines (Oliva, 1932) ha rebut a sa casa l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana que no va poder recollir en la cerimònia del 9 d’Octubre passat per motius de salut. “No deixa de ser extraordinària la necessitat d’escriure poesia, transformar una vida en paraules; entendre o fer entendre és un do meravellós”, ha dit el poeta en la cerimònia que ha portat fins a l’idíl·lic paratge que envolta la finca familiar d’Elca el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha lliurat a l’escriptor la distinció juntament amb el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i la consellera de Transparència Rosa Pérez Garijo.

Puig ha definit el poeta com “un homenot de la cultura del nostre país” que “ens ensenya que som dos parèntesis entre dos no-res”. El president de la Generalitat ha destacat que Brines és un dels bons poetes que “ens permeten veure més clarament el que passa desapercebut” i que amb la seua lleu exageració “ens ha ajudat a veure més enllà de les ombres”.

El president Ximo Puig entrega l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana al poeta Francisco Brines a la seua casa d'Oliva. L. M.

L’escriptor ha agraït la distinció davant el paradisíac paisatge que s’observa des de sa casa. “El paisatge ens diu la importància d’Oliva en l’existència i en les meues experiències: hi vaig aprendre a ser estimat i a voler”, ha explicat el poeta, que també evoca la memòria dels seus pares i el respecte que el seu pare, exportador de taronges, va tindre cap al seu primerenc amor per la literatura. “M’interessava el món literari, que és invisible als ulls de les persones, però ell va veure que era important i mai s’hi va oposar de cap manera”, conta el poeta, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.

La finca familiar d’Elca, situada en una petita vall elevada d’Oliva, té uns jardins amplis i unes vistes espectaculars. “Ací he aprés a veure i a sentir”, ha murmurat Brines. L’alcalde d’Oliva, David González, ha enaltit la figura del poeta –“esperem que prompte obtinga el Premi Cervantes, perquè se’l mereix”, ha dit– i ha recordat el llegat patrimonial que l’escriptor ha volgut deixar a la societat valenciana.

La casa, els 30.000 volums de la seua biblioteca i la seua col·lecció d’art es quedaran en mans de la Fundació que porta el seu nom per a impulsar la poesia. “M’he sentit valencià i d’Oliva en aquest lloc”, ha postil·lat l’escriptor.

“La mort cal acceptar-la, hem de morir perquè visquen uns altres”, diu Francisco Brines, poeta i homenot de la cultura valenciana.