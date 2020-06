Fugida de la ciutat a la muntanya com a via d’escapament per la COVID: ciclistes i senderistes inunden la serra Calderona

El mes de juny és habitualment una època de poca activitat al Parc Natural de la Serra Calderona, situat a escassos quilòmetres de la ciutat de València entre les comarques valencianes del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i l’Horta Nord i la castellonenca de l’Alt Palància. No obstant això, enguany, coincidint amb el final de l’estat d’alarma i després de tres mesos de confinament per la pandèmia del COVID-19, les visites a aquest paratge s’han multiplicat i s’han situat en nivells més propis d’altres dates, com poden ser Setmana Santa i Pasqua.

Com reconeix el president de la junta rectora del Parc Natural, Guillem Domingo, per a l’època de l’any en què estem, en la qual per la calor es produeix un descens considerable de visitants, les visites s’han multiplicat fins a arribar a nivells propis d’altres èpoques de l’any, “hi ha una ocupació més pròpia de tardor o primavera que d’estiu”.

Són multitud els ciclistes, senderistes i esportistes de tota mena que aquests dies, des que va començar la desescalada i es permeten aquestes activitats, recorren diàriament les pistes de la Calderona. A aquests, se sumen les famílies que s’acosten a passar el dia a les zones d’esbarjo: “El dimecres 24, festivitat de Sant Joan, semblava un dia de Pasqua”. Aqueix dia, des de l’oficina de turisme situada en la localitat de Serra, es va atendre el doble de persones que en la mateixa data fa un any. Així doncs, Domingo reconeix que, “sense ser una cosa extraordinària”, sí que hi ha més afluència: “Fa la sensació que s’ha ajuntat la gent que vol eixir a la natura després de moltes setmanes tancada amb els que tenen la segona residència en la zona i han avançat l’arribada unes setmanes”.

D’aquesta manera, es produeixen les visites habituals dels esportistes a primera hora del matí, quan la calor estreny menys, a més d’altres de menys habituals, a partir de les 12 del migdia, de gent que s’acosta també a fer alguna ruta pel parc natural, tot i que la cosa més habitual és que es produïsca una aturada en aquesta època de l’any, “fins que arriben els estiuejants, que enguany també s’han avançat”.

L’alcalde d’Estivella, localitat en què es troba el Garbí, un dels principals atractius turístics de la Calderona, també comparteix aquesta sensació: “Des que es va obrir la possibilitat de fer esport primerament, i després va acabar l’estat d’alarma, és indubtable que ha augmentat l’afluència”, sobretot els caps de setmana a la vesprada: “Quan hi puges, veus molt cotxe i gent que està descobrint que a mitja hora de València tenim paisatges que valen molt la pena i que no cal viatjar molt lluny per gaudir-los”.