Gabriela Bravo obliga tota la plantilla de la Generalitat a tornar al treball presencial el dilluns 22 de juny, mentre els sindicats demanen més teletreball

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha presentat aquest matí als sindicats de la Funció Pública un esborrany de resolució que pretén que dilluns que ve 22 de juny tot el personal d’administració torne de manera presencial al seu lloc de treball. La mesura ha sigut secundada per CCOO i UGT, al·legant que estava prevista aquesta tornada des de maig, mentre que Intersindical i CSIF volen que la reincorporació siga gradual i, en la mesura que siga possible, es fomente el teletreball i evitar contagis.

“Des del dia 21 de juny de 2020, el 100% del personal al servei de l’Administració de la Generalitat haurà d’incorporar-se a l’activitat presencial en el centre de treball corresponent, i les seues condicions de treball seran les regulades en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell”, diu la proposta de resolució a què ha tingut accés eldiario.es. Aquesta proposta xoca amb la resolució del president de la Generalitat de la setmana passada que demana a les empreses que fomenten en la mesura que siga possible el teletreball.

Des de l’FeSP-UGT han emés un comunicat en què defensen que s’ha d’apostar pel teletreball, i per tant “s’ha de compartir l’activitat presencial amb el teletreball –com, per exemple, es farà per a Administració General de l’Estat–”.

“Estava previst així en una resolució del dia 8 de maig que es va publicar el dia 11. Es fixava una reincorporació de manera gradual, segons les fases. La cosa més lògica, segons aquesta proposta, era que el dilluns 22 tornara el cent per cent de la plantilla al seu lloc, excepte la població que tinguen risc”, ha explicat a eldiario.es Juan Cruz, de CCOO. “Nosaltres som partidaris del teletreball, però cal regular-lo. Hi ha un decret del 2016 sobre aquest tema, però no s’ajusta a l’actual situació de Covid”, apunta Cruz.

Intersindical Valenciana ha titlat la decisió d’“imprudent” i “precipitada” i alerta que podria ser perillosa per a les condicions laborals i de salut del personal. A més, afirmen que, amb la “urgència” de l’aprovació d’aquesta resolució, deixen els sotssecretaris amb poc de marge per a organitzar els equips i complir les normatives de seguretat.

“La consellera Gabriela Bravo va per lliure en les decisions que afecten els seus treballadors i imposa el seu criteri dolós contra el personal a càrrec seu, demostrant així un gran desconeixement de la gran resposta dels empleats públics en la crisi”, han criticat des del CSIF, que han recordat que en la resta de les administracions la incorporació presencial és voluntària.