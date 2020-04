La Generalitat Valenciana pacta amb la concessionària del primer hospital rescatat que torne 13 milions, tot i que va arribar a reconéixer que en devia 50

Ho va publicar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) divendres. La concessionària dels hospitals privatitzats Ribera Salud ha de tornar a la Generalitat valenciana 13 milions d’euros de les liquidacions –la diferència entre allò pagat per l’Administració i allò realment gastat per la concessionària– dels anys 2013, 2014 i 2015. L’acord, segellat el 23 de juny de 2019, una bona notícia per a l’erari, perquè és una injecció de liquiditat a la malparada situació financera de l’Administració valenciana, s’ha publicat divendres en ple estat d’alarma i va ser aprovat en el ple del Consell del 13 de març passat.

Finalment, i al cap de sis anys –en l’època del PP ni li’ls van reclamar–, l’acord s’ha oficialitzat en un mes d’emergència sanitària i informativa. Aquests 13 milions d’euros que haurà de tornar Ribera Salud a la Generalitat contrasten amb els 103 milions que reclamava la Conselleria de Sanitat quan la dirigia Carmen Montón per aquestes liquidacions dels anys 2013, 2014 i 2015. Aquesta diferència, entenia la també exministra, es corresponia al fet que la concessionària havia sumat cartilles sanitàries de més o al fet que la sanitat pública s’havia fet càrrec dels tractaments sanitaris més cars que havien de correspondre a l’hospital privatitzat, per exemple, els de càncer.

Ribera Salud, propietat de Banc Sabadell i la multinacional americana Centene, va traure foc pels queixals quan l’equip de Montón li va anunciar que havia de tornar aquests 103 milions d’euros i ho va portar als tribunals, amb el retard consegüent del pagament de la factura.

I llavors va arribar un dels errors públics de comunicació més greus que es recorden a la Comunitat Valenciana. A tres dies de la reversió de l’1 d’abril de 2018, el gerent del departament de salut de la Ribera, Javier Palau, va reconéixer públicament i a preguntes dels periodistes que el deute que podria tindre Ribera Salud per les liquidacions amb la Generalitat era més o menys 50 milions d’euros. La meitat dels 103 que li reclamava Sanitat.

Després de publicar aquestes declaracions de Palau, Ribera Salud va intentar corregir per terra, mar i aire el seu gerent. Els números, deien, no eren definitius i s’aclariria la situació en els tribunals.

L’acord compta amb els informes favorables de l’Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu, van explicar fonts del Consell. El pacte es va adoptar com a conseqüència de la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que resol les discrepàncies que hi ha en relació amb la validesa dels acords previs adoptats en l’exercici 2010 per la comissió de seguiment del contracte entre les parts.

La quantitat de 13 milions reconeguda és molt similar a un pagament de 12,6 milions que va fer la Generalitat a Ribera Salud al novembre del 2018 per un presumpte enriquiment injust per serveis prestats el 2014 i el 2015. En aquella ocasió també es va aprovar en el ple del Consell, però no se’n va donar compte en la roda de premsa posterior.