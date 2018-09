La Generalitat Valenciana deixa d’ingressar 2,5 milions anuals pel CaixaForum a la Ciutat de les Arts

La instal·lació d’un CaixaForum a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València serà possible gràcies a les contrapartides oferides per la Generalitat Valenciana, en una iniciativa liderada pel mateix president, Ximo Puig. El centre cultural promogut per Caixabank s’instal·larà dins de l’edifici de l’Àgora, que l’Administració valenciana entregarà després de fer-hi obres de prop de cinc milions per a acabar-lo i reparar-ne el trencadís deteriorat. El projecte del centre cultural està pressupostat en 18 milions d’euros i l’entitat bancària es compromet a destinar uns cinc milions d’euros anuals a les seues activitats i exposicions.

Per a fer-ho possible, s’ha hagut de refer el conveni de juny del 2015 amb la concessionària de la gestió de L’Oceanogràfic i el seu aparcament, de l’Àgora i de les activitats de restauració, marxandatge i dinamització del complex: l’empresa Avanqua, del Grup Omnium Global (Aigües de València).

En el seu moment, va informar la Generalitat que el lucre cessant que cobraria Avanqua per renunciar a gestionar l’Àgora ascendia a uns 2,5 milions d’euros. L’informe de fiscalització de la gestió de la societat Ciutat de les Arts i les Ciències, SA (CACSA) publicat dimecres per la Sindicatura de Comptes comptabilitza una indemnització per lucre cessant d’1,44 milions d’euros a Avanqua per l’activitat principal (la gestió de l’Àgora), de 1,09 milions per l’activitat secundària (restauració i marxandatge) i de 265.625 euros “per la despesa de publicitat dels anys 2015 i 2016”. Tot això suma una indemnització total de 2,79 milions d’euros.

A més, la resolució parcial de l’acord, com revela la Sindicatura de Comptes, “comporta uns canvis determinats en el règim econòmic del contracte, en concret les reduccions següents en els mínims garantits que el contractista ha de pagar a CACSA: per l’activitat principal 15 anys, 1,580.229 euros; per l’activitat secundària 15 anys, 826.620 euros”. A aqueixes xifres cal afegir “una minoració anual de la despesa en publicitat que ha de fer el concessionari a partir del 2017 en la xifra de 187.500 euros”.

És a dir, que el cànon anual que paga Avanqua es redueix en 2,59 milions d’euros. anuals. Per a donar una idea de l’impacte d’aqueixa rebaixa, el mateix informe de la Sindicatura recull que “l’import dels cànons reportats i cobrats corresponents al 2017 ha sigut de 5.258745 euros per a les activitats primàries i de 3.304569 euros per a les activitats secundàries”, segons les dades aportades pel contractista.

Això suma 8,5 milions d’euros d’ingressos anuals per la gestió privada de part de la Ciutat de les Arts i les Ciències, als quals caldrà descomptar a partir d’ara 2,5 milions de reducció per la instal·lació del CaixaForum en l’Àgora. Una reducció que no es veurà compensada perquè l’acord amb Caixabank implica que no pague cànon en una concessió amb 50 anys de vigència.

D'altra banda, l'informe de la Sindicatura constata que la Ciutat de les Arts i les Ciències acumula un deute de 277,8 milions per a la Generalitat Valenciana.