La Generalitat Valenciana reclama als socis comercials del germà de Ximo Puig que tornen 200.000 euros en ajudes injustificades

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha realitzat dos plans de control, per considerar-les "empreses de risc", a les productores de propietat o gestionades per Francis Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana, i a les de la família Adell Bover, socis comercials del primer i que comparteixen una investigació de Competència per pactar preus i repartir-se el mercat a Castelló.

L'informe del departament de Política Lingüistica sobre els 400.000 euros que va rebre el germà de Ximo Puig entre el 2016 i 2018 ha sigut favorable i considera ben justificades totes les despeses. Aquestes ajudes i altres similars a Catalunya són les que investiga el jutjat d'Instrucció número 4 de València després d'una denúncia del PP. Hi estan imputats Francis Puig i el director general Rubén Trenzano.

On si que han trobat irregularitats és en el control realitzat a les justificacions de les productores de la família Adell Bover, Kriol Produccions SL i Canal Maestrat SL, propietàries de les emissores de SER Maestrat, 40 Principales Maestrat i Ràdio La Vall d'Uixó. Tants són els dubtes que ha suscitat l'ús d'aquestes ajudes al valencià que el departament de Marzá ha remés l'informe del pla de control a la Fiscalia, l'Agència Antifrau i la Inspecció de la Seguretat Social.

Tant Antifrau com la Fiscalia ja investiguen aquestes empreses per una denúncia d'una extreballadora, també exparella d'un dels propietaris, en la qual assenyala diverses irregularitats per part d'aquestes dues productores en la gestió de fons públics. Fins i tot va arribar a assegurar en un escrit al fiscal que va escoltar en l'empresa que "es folrarien" quan Ximo Puig arribara a la presidència de la Generalitat.

L'informe de control a les productores d'Adell Bover conclou que en 2016 havien de justificar 161.138 euros i només ho van fer per 78.872. D'altra banda, en 2017 Ser Maestrat es va deixar un 19% de les ajudes sense aclarir, mentre que 40 Principales un 78%. Per això entén que han de retornar la quantitat sencera (177.573 euros) perquè han detectat nombroses irregularitats.

Entre aqueixes justificacions mal presentades van detectar en 2017 que "hi ha 11 nòmines la perceptora de les quals és una ciutadana que afirma que ella no va treballar en Ràdio La Vall d'Uixó". "Les factures d'Iberdrola per tres mitjans de comunicació estan prorratejades al 50%, la qual cosa donaria un 150%", afig. "Hi ha 11 factures de lloguer per a Ràdio La Vall d'Uixó facturades per Nova CB, que és el domicili on té la seu social Canal Maestrat SL", reflecteix l'informe de control.

A més, en la queixa de la ciutadana, que ja investiga la Fiscalia, afirma que Canal Maestrat SL no va emetre cap programació en valencià, que s'havia falsejat la graella de programació i fins i tot que s'havien falsejat programes. Davant els requeriments de la conselleria de Marzà, la família Adell Bover va contestar que no disposaven de la programació ja que "es destrueix als sis mesos". Expliquen en el departament de Política Lingüística que els receptors de les subvencions han de guardar els productes periodístics quatre anys.

L'altra productora dels Adell Bover, Kriol Produccions, haurà de tornar 22.609 euros del programa Telescola, la televisió a l'escola per justificació defectuosa o insuficient. A més, també inclouen nòmines d'una empleada que mai va treballar en aquest programa.

Aquests requeriments han posat en alerta la conselleria, que ha iniciat una investigació sobre totes les ajudes que han rebut aquestes productores.

Sobre la seua relació amb Francis Puig, la família Adell Bover és client de les productores del germà del president de la Generalitat i les seues empreses es van apartar d'un concurs per a una adjudicació de cinc llicències de ràdio a Aragó que ja gestionaven, fet va permetre que les guanyara Comunicacions dels Ports.

Les quatre productores que ha fiscalitzat Marzà de Francis Puig i els Adell Bover són investigades per la Comissió Nacional del Mercat de la Competència per pactar preus i repartir-se el mercat després d'una denúncia d'À Punt.