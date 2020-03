La Generalitat Valenciana disposa de més de 4.600 llits i 2.000 sanitaris en reserva per a afrontar el coronavirus

La Generalitat Valenciana disposa de més de 4.600 llits lliures i 2.000 sanitaris en les borses de voluntaris per a atendre els futurs pacients afectats per coronavirus. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat les xifres de places disponibles entre hospitals públics i privats en la roda de premsa diària per a informar sobre els efectes de la pandèmia, amb independència dels llits que proporcionen els hospitals de campanya en construcció.

Amb l’última actualització, creix en 500 el nombre de persones contagiades, que arriba a la xifra de 4.034 i són ja 232 les persones mortes per aquest virus. El nombre d’afectats entre el personal sanitari s’eleva per damunt de 700 i en les residències de gent major també creixen els positius; són 61 centres amb algun cas i cinc d’aquests estan sota la tutela de Sanitat.

Aquest dissabte s’ha fet lliurament de la primera planta rehabilitada de l’antic Hospital La Fe i s’espera que durant la setmana s’acabe de reformar la tercera, encara que Sanitat no concreta els llits disponibles en aquesta primera fase. En total, assenyalen fonts d’aquest departament, seran 92 els llits disponibles aquesta setmana.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, no considera prudent fer estimacions sobre la corba de contagis del virus a la Comunitat Valenciana, ja que cada autonomia avança al seu ritme en funció de quan es van detectar els primers casos. No obstant això, creu que durant la setmana vinent es podran tindre prou dades per a fer-ne una predicció.