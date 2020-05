La Generalitat assumeix que ha d'augmentar les PCR en atenció primària per a completar el passe a la fase 1

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reconegut indirectament aquest dimarts que la falta de PCR als sospitosos de COVID-19 ha sigut el motiu principal pel qual 14 departaments de salut de la Comunitat Valenciana no han passat a la fase 1, tal com va indicar el director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, diumenge passat 10 de maig, un fet en el qual ha insistit aquest mateix dimarts: "La capacitat de detecció precoç del sistema és important".

Sobre aquest tema, Barceló s'ha esforçat a explicar que la Conselleria tenia previst aplicar aquest pla de detecció precoç en atenció primària des d'aquest dilluns 11 de maig, "tal com ens va demanar el Govern", insistint així que no estava previst que la valoració d'aquest criteri poguera ser decisiu per a passar de la fase zero a la un, tal com va denunciar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

La consellera ha explicat que divendres passat es va traslladar als diferents departaments de salut el protocol, el material i els kits de proves PCR per a distribuir entre els centres d'atenció primària i que al llarg de la setmana se sumarà personal de reforç (fins a uns 200 professionals) en els ambulatoris que ho requerisquen.

El protocol que va entrar en vigor aquest dilluns estableix que s'ha de fer proves i obtindre els resultats de les mateixes en 24 hores als pacients amb símptomes lleus.

Barceló ha explicat que s'incrementarà el número de PCR fins al màxim de capacitat dels serveis habilitats, la qual cosa suposa quasi duplicar les 5.300 proves al dia que es podien arribar a fer fins ara.

Com va informar eldiario.es, entre el 28 d'abril i el 4 de maig els centres d'atenció primària valencians van detectar a 2.969 casos sospitosos, als quals van realitzar 617 PCR, per la qual cosa tan sols van realitzar proves a un 20%.

A Euskadi, entre el 27 d'abril i el 3 de maig, els serveis d'atenció primària bascos van detectar a 5.499 sospitosos de COVID-19, als quals van realitzar 2.881 proves PCR, és a dir, van testar al 52,3% dels sospitosos, malgrat tindre la meitat de la població que la Comunitat Valenciana.

La consellera de Sanitat ha comentat que aquest dimecres es reunirà amb el president Puig per a analitzar les primeres dades del sistema de detecció precoç en atenció primària i que serà llavors quan es decidisca si es demana l'avanç a la fase 1 de la resta del territori valencià: "No especularé ara amb aqueix tema, no volem generar expectatives". En cas de sol·licitar-ho, s'estudiarà reivindicar la mobilitat dels ciutadans entre províncies.

A més, ha explicat que ha sol·licitat al Ministeri de Sanitat que publique els criteris que tindrà en compte per a valorar el canvi de fase en cadascuna d'elles, qüestió que segons Barceló ha acceptat el departament que dirigeix Salvador Illa.

11 nous positius, 6 morts i 144 altes

La consellera de Sanitat ha actualitzat les xifres d'impacte del coronavirus en la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, ha destacat que s'han superat les 9.000 altes i que en dues setmanes han registrat un augment de pacients curats del 41% i en l'última setmana del 21%.

En concret, en les últimes 24 hores s'han produït 144 noves altes de pacients diagnosticats de COVID-19 que ja s'han curat (7 a Castelló, 69 a Alacant i 68 a València).

Per tant, amb aquestes noves altes s'eleva a 9.089 les persones que ja s'han curat de coronavirus en tot el territori (1.243 a Castelló, 3.312 a Alacant i 4.534 persones a la província de València). D'aquesta manera, les altes suposen ja més del 65% respecte del nombre total de casos positius que s'han detectat en la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia.

Així mateix, en les últimes 24 hores s'ha produït un descens quant al nombre d'ingressos, tant hospitalaris com d'UCI. Hui dia hi ha 20 persones menys ingressades als hospitals valencians respecte al dia d'ahir, en concret són 458 persones ingressades (37 a Castelló, 136 a Alacant i 285 a València).

En les UCI, hi ha 82 pacients ingressats, 5 menys que en l'última actualització (9 a Castelló, 38 a Alacant i 35 a València).

Quant a casos positius nous, en les últimes 24 hores s'han detectat 56 nous casos positius: 11 a través de PCR i 45 a través de test ràpid, que eleven a 13.937 (10.740 per PCR i 3.197 per test ràpid) el total de positius des que va començar la pandèmia. De tots ells, es troben actius en aquest moment 3.497 casos, per la qual cosa 3 de cada 4 casos confirmats ja no està actiu.

Des d'ahir s'han produït 6 noves defuncions, la qual cosa eleva a 1.351 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana: 204 a la província de Castelló, 474 a Alacant i 673 a la província de València.

Des de l'última actualització de dades, s'han registrat 24 altes més que ahir en professionals sanitaris, la qual cosa eleva a 1.903 les altes. El nombre total de positius en professionals és de 2.641 (1.817 per PCR i 824 test ràpid), dels quals 738 romanen actius (56 a Castelló, 306 a Alacant i 376 a València).

D'altra banda, s'han dut a terme 5.473 proves proves més des d'ahir. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 211.959. de les quals 144.236 han sigut a través de PCR i 67.723 a través de test ràpid.

Situació en les residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 93 centres (13 a la província de Castelló, 35 en la d'Alacant i 45 a la província de València). En les últimes 24 hores s'han registrat 25 positius entre persones majors, 9 entre treballadors i 4 usuaris de residències.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 30 residències en la Comunitat Valenciana: 9 a la província de Castelló, 8 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.