La Generalitat agafa el control de l’àrea de la Ribera 18 anys després amb serveis que no oferia la gestió privada

Diumenge de resurrecció. La Conselleria de Sanitat no podia haver triat un dia millor per a la recuperació per al sistema públic de la primera àrea de salut privatitzada per l’expresident Eduardo Zaplana fa ara 18 anys. L’Administració pública torna a entrar en un espai perdut pel mantra de l’estalvi amb una aposta potent d’increment dels serveis assistencials en l’àrea de la Ribera, que dóna servei a 250.000 valencians.

Així, els veïns de les comarques de la Ribera Baixa i la Ribera Alta podran rebre tractaments d’hepatitis C, cirurgia pediàtrica o neuroradiologia, que, amb la gestió privatitzada, eren derivats a altres àrees de salut públiques per estalviar costos. A més, la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha anunciat l’obertura dels consultoris turístics de Cullera i Sueca, que atenen els ciutadans que passen les vacances en aquestes zones.

Montón ha explicat que el traspàs de poders després del final del contracte amb la concessionària Ribera Salud que va acabar anit a les 12 hores s’ha produït amb “normalitat total”. “Les privatitzacions no són per sempre, amb una bona gestió i ganes tot és possible”, ha asseverat la consellera de Sanitat, que amb aquesta fita compleix un dels principals compromisos de l’Acord del Botànic.

La consellera de Sanitat ha explicat que l’entrada de la gestió pública ha estat normal i que s’han registrat 99 pacients en urgències i hi ha hagut un part, el primer des que la Generalitat ha recuperat el control. “No hi ha hagut incidents assistencials”, ha dit Montón.

La vesprada del diumenge s’ha signat amb Ribera Salut l’acta de recuperació dels serveis assistencials i s’obri un termini de 45 dies per a estudiar que el traspàs ha estat correcte i elevar l’acta a definitiva. Llavors sí, el compromís polític s’haurà forjat definitivament.

La nova gerent, Isabel González, i el seu equip ja piloten l’hospital i s’han ampliat tant els serveis com el personal amb més de 300 professionals, que “abans els havien reduït els gestors privats”. “Ha estat un procés planificat i ordenat i s’ha executat amb rigor total”, ha sentenciat.

La recuperació de la gestió pública en l’àrea privatitzada de la Ribera és un fita per a l’esquerra, perquè és la primera vegada a Espanya que després d’una externalització sanitària es recupera per al sistema públic. Hi ha privatitzacions pràcticament en totes les comunitats autònomes i ha estat la valenciana la pionera a iniciar el procés de reversió.