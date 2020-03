La Generalitat llança un espai web sobre el coronavirus amb informació i recomanacions dirigides a la ciutadania

La Generalitat ha llançat aquest dissabte la nova pàgina web infocoronavirus.gva.es per a donar consells, recomanacions i instruccions a la societat valenciana al voltant de totes les situacions originades pel coronavirus.

El web, impulsat per la Presidència de la Generalitat amb l'objectiu de centralitzar tota la informació autonòmica relativa a aquesta malaltia i els seus efectes col·laterals, enllaça a totes les pàgines que cada conselleria ha creat per a informar del coronavirus i que anirà alimentant en els pròxims dies.

La part central de la pàgina s'articula al voltant de tres àrees: la sanitària, la relativa al confinament a casa i la relacionada amb el món del treball i l'empresa.

La primera àrea agrupa tres situacions: si tens símptomes; si convius amb una persona afectada o si pertanys a un grup vulnerable o de risc.

La segona àrea d'informació atén a altres tres situacions de caire més domèstic: si estàs a casa en aïllament; si estàs a soles o eres major; si tens por o ansietat per la nova situació originada pel Covid-19.

En el tercer bloc d'informació, més centrat en l'àmbit laboral i empresarial, es donen consells en funció d'altres tres situacions: si tens un negoci; si has de fer teletreball; si eres assalariat o assalariada.

Entre alguns dels consells que recull el nou web figuren els següents: què he de fer si tinc símptomes?, com es transmet el nou coronavirus?, què puc fer per a protegir-me?

A més, també s'inclouen recomanacions de neteja i es respon a qüestions com: quines indicacions i precaucions he de tindre en compte si pretenc visitar a una persona de risc?

Igualment, ofereix consells per a mantindre una bona forma física i mental si s'està en quarantena, així com recomanacions per a gestionar la por o l'ansietat o sobre com actuar amb els xiquets i xiquetes, a més de sobre els recursos educatius per a població infantil i adolescent o consells per a mantindre una bona forma física i mental si s'està a casa.

Altres qüestions que s'expliquen són: en quina situació es troben les sol·licituds d'ajudes empresarials oferides per la Generalitat?; quines són les mesures preventives que he d'adoptar en la meua empresa, comerç o lloc de treball, si està obert, per a previndre el contagi del coronavirus?, poden les empreses substituir a treballadors que estiguen en quarantena?, o té l'empleat l'obligació d'avisar a l'empresa si aprecia risc d'estar contagiat? També incorpora pautes senzilles per a la correcta implantació del teletreball.

La pàgina destaca, en lloc preeminent, el telèfon d'informació de la Generalitat Valenciana per aquelles persones que tinguen una consulta sobre el coronavirus, el 900 300 555. També enllaça directament amb l'Autotest del Coronavirus habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El web infocoronavirus.gva.es també incorpora totes les notícies de la Generalitat relatives al coronavirus, així com tots els tuits d'última hora sobre la malaltia COVID-19, amb la intenció de fer arribar la informació de la manera més directa front a la informació falsa que, en alguns casos, circula per la xarxa.

El nou espai permet també descarregar-se fitxes amb recomanacions i preguntes freqüents, així com altra informació útil i d'interés públic per a la ciutadania valenciana.

A més, anirà incorporant nous continguts a mesura que avance la situació extraordinària que ha creat el coronavirus.