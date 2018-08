La Generalitat treballa en la creació d'un cos únic de bombers

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat que la Generalitat Valenciana està treballant en la creació d'un cos únic de bombers forestals i que tot el seu treball estiga representat en un únic organisme.

Mónica Oltra així ho ha manifestat en la seua visita als efectius contra incendis de la base àrea de Cocoll i als bombers forestals de Castells de Castells. Allí s'ha referit a la importància d'aquest punt "neuràlgic en moments d'emergència" i ha recordat que es tracta d'una de les bases que va operar en el recent incendi de Llutxent "amb una gran professionalitat".

La vicepresidenta valenciana també s'ha referit al personal de les brigades helitransportades i després d'agrair la seua "professionalitat, esforç i dedicació", ha destacat que en aquests moments les seues condicions laborals han millorat ja que tenen "major estabilitat i una operativitat més òptima", perquè des d'enguany, ha manifestat, "han passat d'una empresa privada a una pública, a formar part de Tragsa".

Així mateix, Mónica Oltra ha subratllat que el Govern del Botànic vol ampliar i millorar el mapa d'infraestructures d'emergències i això,"òbviament ha de tenir un reflex en els pressupostos en matèria de prevenció i extinció".

Sobre aquest tema ha precisat que cal trobar un equilibri, "tenir uns bons mitjans d'emergències, no solament per als incendis, sinó també bona inversió en prevenció, perquè sempre és més car apagar que prevenir", ha advertit.

En la seua visita, Oltra ha precisat que després de passar una emergència és el moment d"analitzar, dialogar i apreciar les necessitats, aprendre les lliçons i veure com poder millorar per al futur", perquè segons ha aclarit, al final tot és "experiència que podem incorporar".

Un momento de la protesta de los bomberos a las puertas de la sede de Tragsa en Valencia CCOO

Protesta dels bombers forestals

Aquest mateix dilluns, bombers forestals de Tragsa, que han amenaçat amb iniciar una vaga indefinida a partir de setembre, s'han concentrat davant de la seu de l'empresa a València per a exigir que es complisca el conveni col·lectiu del 2018, el qual contempla una adequació salarial a les seues noves funcions, una segona activitat per als efectius majors de 60 anys i el cobrament de l'1 % aprovat per als treballadors públics el 2017.

Segons ha denunciat el secretari general de CCOO-PV, Antonio Criat, a la denúncia de "l'incompliment" del conveni, signat el 16 de febrer de 2018, se suma la "precarietat" que pateixen els treballadors i el "frau de llei en la contractació".

A més de l'extinció dels incendis forestals, els bombers ofereixen des de l'1 de gener del 2018 altres serveis d'emergència en l'àmbit forestal com, per exemple, la cerca de persones o la intervenció en inundacions i nevades.