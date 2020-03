La Generalitat obri la via a 'nacionalitzar' els hospitals privats i al fet que metges de fins a 70 anys es reincorporen

Mesures extraordinàries davant situacions extraordinàries. El ple del Consell ha aprovat aquest divendres un decret amb un paquet d'accions encaminades a evitar el col·lapse de la sistema de salut públic valencià davant l'expansió del coronavirus.

Les mesures seran aplicables mentre es mantinga la situació de necessitat derivada del brot pandèmic per COVID-19.

Entre elles, destaca la "posada a la disposició del Sistema Valencià de Salut de mitjans i recursos sanitaris de Diputacions, Ajuntaments, mútues d'accidents i treball i de centres i establiments sanitaris privats durant el temps que siga necessari".

El decret "autoritza el servei de salut de la Comunitat Valenciana a habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reunisquen les condicions necessàries per a prestar assistència sanitària (ambulatòria, de consulta o hospitalització.); tant aquesta mesura com l'anterior s'adoptaran prèvia Autorització judicial".

A més, s'estableix la "recuperació de personal en situació de jubilació; el personal facultatiu i infermers jubilats menors de 70 anys podran voluntàriament sol·licitar la reincorporació al servei, a jornada completa o parcial".

L'ordre preveu la possibilitat de "fer contractes laborals de duració determinada per obra i serveis a estudiants de medicina i infermeria en el seu últim any de formació. Les activitats d'aquestes persones estaran sempre supervisades per un professional sanitari".

Quant al personal sanitari, "podrà ser requerit per a realitzar funcions relacionades amb l'assistència o cobertura directa o indirecta de la present contingència segons les seues competències, diferents de les corresponents al seu lloc de treball categoria o especialitat; també podran adoptar-se mesures de mobilitat geogràfica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana".

A més, se suspén de manera temporal "la normativa ordinària d'aplicació en matèria de jornada de treball i descans d'aplicació a cada tipus de personal, prèvia comunicació als òrgans de representació de personal; i segons les necessitats assistencials de cada centre. No obstant això la suma dels descansos en període setmanal no podrà ser inferior a 70 hores amb una mitjana de descans entre jornades de treball de 10 hores. També es podran suspendre el règim ordinari de permisos, llicències, reduccions de jornada i vacances".