La Generalitat Valenciana gasta 856.000 euros en sacerdots catòlics per a hospitals i no res en evangelistes i musulmans

La presència de la religió als hospitals públics valencians mostra unes asimetries de tracte polític considerables. Així, mentre la Generalitat té un acord amb l’Església Catòlica pel qual es fa càrrec de finançar els 856.000 euros que costarà pagar els sous dels capellans en els centres sanitaris, a la confessió evangèlica únicament se li ofereix un espai per als pastors, mentre que amb la comunitat musulmana no hi ha cap tipus d’acord.

Segons s’explica des de la Generalitat, existeix el conveni amb l’Església Catòlica sobre l’assistència religiosa catòlica als centres hospitalaris de la xarxa pública integrada a la Comunitat Valenciana, que és “de vigència indefinida”. Concreten que “tots els hospitals compleixen l’Acord sobre assistència religiosa catòlica en centres sanitaris públics”, un acord que assenyalen va ser signat per l’Estat i la Conferència Episcopal el 1985 (en temps del Govern socialista de Felipe González), així doncs, informen que la majoria d’hospitals tenen espai per a l’Església Catòlica, fonamentalment “capella i despatx”. L’acord, a més, inclou el pagament dels salaris dels religiosos, que en xifres concretes són honoraris de 62 capellans que ofereixen els seus serveis en 25 hospitals.

Pel que fa als evangelistes, s’informa que hi ha un acord de cooperació de l’1 de juny de 2015, signat durant els últims dies del govern del PP –quan ja havia perdut les eleccions– pel conseller Manuel Llombart, entre la Conselleria de Sanitat i el Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana per a l’assistència religiosa evangèlica als hospitals del Sistema Valencià de Salut, i que estarà vigent fins al desembre del 2019. L’objecte de l’acord preveu la prestació d’assistència religiosa evangèlica a pacients i familiars ingressats als hospitals del Sistema Valencià de Salut, “quan aquesta assistència se sol·licite”; entre els centres on s’ha sol·licitat iniciar l’activitat hi ha l’Hospital La Fe, el General de València, l’Hospital Clínic i el de Gandia.

Entre els termes concrets de l’acord hi ha el compromís per part de la Conselleria de Sanitat a “facilitar un espai per al pastor evangèlic, els seus ajudants i col·laboradors, i també per a la celebració del culte i administració de sagraments en els diferents hospitals”. Però específicament assenyalen que “no es paga als religiosos, no suposa obligacions econòmiques per a la Generalitat”, a diferència de l’acord amb l’Església Catòlica.

Des de la Conselleria de Sanitat es conclou explicant que “actualment, no hi ha acords amb altres religions i no hi ha petició que siga així per part de cap religió no majoritària en cap departament”, com podria ser el cas de la musulmana.