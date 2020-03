La Generalitat Valenciana obri aquest divendres la borsa de treball per a personal sanitari jubilat i titulats en Medicina sense especialitat

La consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que aquest divendres s'obri la borsa de treball per al personal sanitari jubilat i els titulats sense especialitat que vulguen treballar en la lluita contra el coronavirus. La resolució es publicarà a primera hora i la inscripció es podrà fer a través de la pàgina web ofical. A més, Barceló ha anunciat que no serà necessari la renovació de la targeta SIP mentre dure la crisi sanitària.



Sobre l'avanç de l'epidèmia, la consellera ha certificat la defunció d'altres dues persones amb coronavirus, el que eleva la xifra de morts a 24 i ha revelat que hi ha 195 nous casos, amb el que en tota la Comunitat s'han registrat 921 positius. D'aquest global, 338 són a Alacant -que ha duplicat la xifra en un dia- i 522 a València. "Dos casos no han sigut assignats perquè no tenen assignada residència", ha puntualitzat.



En aquests moments hi ha 299 persones ingressades, de les quals 59 estan en l'UCI. "Tres a Castelló, 24 Alacant i 32 València", ha xifrat. Fins a aquest dimecres a les 20 les altes han sigut 19. S'han realitzat 5.341 proves negatives i el número 900 ha rebut 25.354 crides.



Respecte als focus més preocupants detectats en residències de majors, en el centre de Torrent han donat positiu 57 persones, de les quals 34 són treballadors. Hi ha sis hospitalitzats, tots estables. A Alcoi, s'ha aïllat 58 residents amb símptomes, deu estan sent tractats i altres deu són treballadors.



A preguntes dels periodistes, Barceló ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que en la Comunitat Valenciana "disposem de capacitat en l'UCI". "S'està planificant l'ampliació de places UCI, però ara tenim suficient capacitat", ha dit. Sobre el material de protecció per a sanitaris afirma que "està arribant material, però no tot el que necessitem". "Esperem que al llarg de la setmana que ve puguem anar reposant, tant els equips individuals, com les màscares", ha puntualitzat.