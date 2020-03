La Generalitat suspén les classes de manera indefinida per la crisi del coronavirus

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha informat aquest dijous després de la taula interdepartamental que queden suspeses les classes en tots els col·legis, instituts i universitats de la Comunitat Valenciana de manera indefinida per la crisi del coronavirus.

"És una decisió que prenem perquè pensem que cal fer el màxim esforç per posar fi a aquesta situació tan complicada", ha explicat Puig.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que la mesura s'aplicarà a partir del dilluns 16 de març "per a donar temps als centres i a les famílies perquè s'organitzen" i sense data de retorn a la normalitat: "No podem posar una data de tornada a les aules perquè no sabem quant durarà aquesta situació".

Marzá ha insistit que la mesura s'ha pres "sobre la base de criteris científics i després de ser consultada amb el Ministeri de Sanitat i els consellers d'Educació de comunitats més afectades, com Madrid i País Basc".

El responsable d'Educació ha comentat que en total són 900.000 els alumnes afectats per la mesura. Quant als professors, hauran d'acudir inicialment als seus centres de treball, encara que els directors decidiran si es queden o es poden absentar.

La consellera d'Universitats, Carolina Pastor, ha explicat que els universitaris podran seguir amb les seues classes de manera virtual des de les seues cases.

La Conselleria d'Educació havia proposat hores abans a la comissió interdepartamental del Consell que avalua la crisi del coronavirus que a partir del dilluns 16 de març se suspengueren les classes en tota la Comunitat Valenciana.

Fonts de la Conselleria d'Educació han explicat que davant la situació d'avanç del virus i després d'haver recaptat dades en les direccions territorials s'ha decidit prendre aquesta decisió.

Catalunya, Galícia, Euskadi, Canàries o el principal focus Madrid ja han suspés les classes en tot el seu sistema educatiu. De moment, els tancaments són de 15 dies.

Aquest mateix dijous, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) havia demanat a la Conselleria d'Educació que decretara la suspensió de les classes almenys per 15 dies, com ha fet hui mateix Catalunya.

Des del sindicat docent argumenten que "la setmana que ve en moltes localitats de València i a Castelló s'ha mantingut la festivitat escolar la setmana, per tant, ampliar-la una setmana més seria una bona mesura per a reduir la possibilitat de contagi. I, "evidentment", aquesta suspensió s'hauria d'ampliar a totes les localitats de la Comunitat Valenciana, advoquen. El sindicat ha mostrat el seu rebuig al fet que els professors hagen d'acudir als seus centres de treball.