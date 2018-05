Un sistema de la Generalitat valenciana assessorat per Falciani destaparà funcionaris i polítics corruptes

La Conselleria de Transparència de la Generalitat valenciana està preparant una llei de transparència i prevenció de la corrupció. La norma pretén ser un canvi de paradigma entre la relació dels governants i els governats, segons ha anunciat el conseller del ram Manuel Alcaraz. Entre els punts més destacats d’aquesta legislació pionera hi ha el Sistema d’Alertes Primerenques Anticorrupció (SATAN, per les sigles en castellà), una aplicació informàtica que ha d’avisar pràcticament en temps real quan estiga produint-se una mala pràctica en els processos de contractació de l’Administració valenciana.

L’analista informàtic Hervé Falciani, que va destapar una trama d’evasors fiscals de tot el món en la divisió de l’HSBC a Suïssa, ha assessorat la Conselleria de Transparència en la configuració d’aquest sistema informàtic que, com ha dit el sotssecretari de Transparència Alfons Puncel, “no pretén mirar cap al passat, sinó alertar de les males pràctiques en el present”. Falciani fa uns quants anys que ajuda el departament valencià a configurar els seus diferents sistemes de transparència per a blindar l’Administració de casos de corrupció en el futur.

SATAN està en aquest moment en proves i es posarà en marxa al final d’any, quan s’aprove en les Corts la futura Llei de transparència de la Comunitat Valenciana. La Inspecció General de Serveis, que serà la institució que manege aquest sistema d’alertes, serà el departament que controle l’aplicació informàtica. SATAN creuarà les dades dels expedients de contractació amb el Registre Mercantil i els registres de la Propietat per evitar corrupteles i revisarà els expedients de contractació d’una administració amb 17.000 milions de pressupost.

Per exemple, el sistema alertarà si algun alt càrrec o un funcionari està adjudicant contractes a empreses de les quals siga administrador o propietari. També permet avisar als inspectors dels possibles fraccionaments de contractes en les diferents conselleries, una pràctica utilitzada sovint per a evitar els contractes públics. Això sí, aquesta eina valdrà per a alertar, posteriorment s’haurà de confirmar que la mala pràctica siga real abans de començar qualsevol expedient sancionador o fer recomanacions.

Auditoria ciutadana i el pacte d’integritat

La directora general de Transparència, Aitana Mas, ha aprofitat també la reunió amb periodistes d’aquest dimecres per a presentar l’auditoria ciutadana i el primer pacte d’integritat que subscriu un govern autonòmic i que a Espanya només es fa a Madrid. Es tracta de contractar uns “monitors” externs perquè seguisquen i fiscalitzen tot el procés de contractació d’una obra pública. En aquest cas se supervisarà la construcció d’un col·legi a Aldaia (València).

Per fer-ho, la Direcció General de Transparència i Participació ha licitat un contracte de 16.456 euros amb Transparència Internacional per a la prestació del servei de supervisió i seguiment de la ciutadania. L’ONG ha escollit un arquitecte i una jurista que seguiran tot el procés, des de la justificació de la necessitat de l’obra a l’adjudicació.

Mas ha justificat que s’haja engegat en la construcció d’un col·legi perquè a la Comunitat Valenciana es va produir “l’escàndol Ciegsa, l’empresa pública de construcció de col·legis que va acabar amb un deute de 1.700 milions”. Aquesta societat pública està sent investigada dins de la instrucció de cas Taula.