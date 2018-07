La Generalitat valenciana, a la cerca de nous mecenes per a cultura, ciència i esport

La Comunitat Valenciana té una norma nova per a incentivar la inversió privada en projectes culturals, científics i esportius. Les Corts valencianes han aprovat aquest dimecres una nova Llei de mecenatge per a esmenar les deficiències de la normativa aprovada l’últim any del PP. Els populars preveien que suposaria una recaptació de cinc milions d’euros.

La modificació més sonada és la que afecta la butxaca. Els mecenes podran desgravar-se ara fins un 25% directament del tram autonòmic de l’IRPF, que amb la llei anterior era del 15%. Les àrees de desgravació són per accions en recuperació del patrimoni cultural valencià, en foment del valencià i en altres finalitats culturals, científics i esportives no professionals. Una altra de les més esperades és la regulació administrativa del micromecenatge o crowfunding, una eina que fa anys que funciona a través de plataformes digitals com Verkami. La Conselleria de Cultura preveu que la majoria de les aportacions es facen a través d’aquesta via, ja que es pot col·laborar amb quantitats menudes.

La desgravació serà del 25% en els dos primers àmbits, mentre que per al tercer els projectes hauran de tenir la declaració d’interés social atorgada pel Consell Assessor de Mecenatge –un òrgan assessor que haurà de constituir-se–.

L’organisme tindrà 21 membres i s’encarregarà d’avaluar les actuacions i els projectes que vulguen obtindre la declaració d’interés social, amb el suport d’una Oficina del Mecenatge, unitat administrativa que donarà suport tècnic i administratiu a l’assessor.

Es preveuen, a més, unes distincions, amb el nom de l’historiador i col·leccionista Pere Maria Orts i Bosch per als mecenes més destacats anualment, com a manera de fomentar aquesta pràctica.

La normativa aprovada aquest dimecres substitueix la del 2014, que, si s’ha de jutjar per les crítiques del sector cultural i per la recaptació, no va tindre massa èxit. El 2015 es van desgravar prop de 130.000 euros per aquests conceptes, la qual cosa no apunta a una inversió massa alta. Les Corts valencianes l’han aprovada per unanimitat, després de quasi tres anys des de l’anunci, i han aplaudit les aportacions de les entitats culturals.