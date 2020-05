La Generalitat es persona en la causa de les vexacions policials de Benidorm emparant-se en la ‘Llei trans’

La Generalitat Valenciana es persona en el cas de les vexacions policials a una persona trans a Benidorm. En l’escrit de l’Advocacia de la Generalitat, a què ha tingut accés eldiario.es, els advocats del Consell s’emparen en la ‘Llei trans’, aprovada pel Parlament autonòmic al desembre del 2017, per exercir com a acusació.

L’1 de maig passat es va difondre un vídeo en les xarxes socials en què dos policies locals de Benidorm es gravaven vexant una persona mitjançant insults trànsfobs. Els agents van ser identificats, un d’ells detingut i posat en llibertat amb càrrecs. Tots dos han quedat suspesos de faena i expedientats pel cos policial. Les conselleries de Justícia i Igualtat han obert sengles investigacions per esclarir l’agressió trànsfoba. La víctima, segons va informar l’Observatori LGTBI, hagué de ser traslladada del seu domicili per amenaces.

Una vegada coneguts els fets, la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat s’ha estat col·laborant amb l’entitat Diversitat Alacant i el seu Observatori Valencià contra l’LGTBIfòbia, de manera directa i a través de l’oficina Orienta de la Generalitat a Alacant, per contactar amb la víctima, cosa que s’ha aconseguit, per “facilitar-li la seguretat, així com oferir-li els recursos que poguera necessitar”, segons figura en un informe sobre el cas elaborat per la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat. L’informe afig que en la intervenció presencial que es va fer amb la víctima per a recollir el seu testimoniatge es va constatar també la seua “situació personal, tant d’ella com del seu entorn, que és d’extrema vulnerabilitat”.

L’Advocacia argumenta en l’escrit que els fets poden danyar l’auctoritas i el “prestigi moral” de la Comunitat Valenciana, atés que els van fer policies locals. Considera que també es poden vulnerar uns quants preceptes de la llei de coordinació de policies locals, com el referit al tracte degradant, a més de la ‘Llei trans’. La llei integral del reconeixement a la identitat i expressió de gènere estableix que la Generalitat actuarà com a interessada en causes penals relacionades amb els delictes d’odi a aquest col·lectiu.

El grup parlamentari de Ciutadans ha presentat unes quantes preguntes parlamentàries relacionades amb delictes d’odi, xenofòbia i abusos policials durant l’estat d’alarma. El diputat Jesús Salmerón ha registrat peticions d’informació per conéixer quants delictes d’odi s’han registrat durant la pandèmia, tant per qüestió d’identitat de gènere com d’orientació sexual o pertinença a un grup ètnic determinat o procedència.